金門釣客今天回家曝「最想做一事」！老爸感動：最棒的父親節禮物
被滯留大陸4月餘的金門縣胡姓釣客，在立法委員陳玉珍協助下今（7）日返回金門，其父母與女兒亦前往迎接，其妻則在家中備好火爐、豬腳麵線接風塵。胡姓釣客說，現在最想做的事情就是回家跟家人好好吃頓飯。胡父表示，能將兒子帶回團聚是最棒的父親節禮物，非常感謝立委這段期間的幫忙。
記者莊蕙如／台北報導
陳玉珍提到，由於胡男當初不是用正常程序出入境，因此透過兩岸相關單位協助，最後以專案的方式讓他從廈門出境、金門入境，能在父親節前夕將胡男帶回家人身邊，真的非常感動，船預計上午9時啟航，半小時後抵達廈門五通碼頭，若過程順利的話預計上午11時能從廈門返航，11時30分抵達金門。
陳玉珍補充，即便兩岸局勢緊張，陸方海警仍將人救上岸並安置那麼久，實在是非常欣慰，而且上次去探望胡男時，還要遠赴福建泉州才能見到人，這次向陸方提議將人直接帶到五通碼頭，陸方也爽快答應，真的很感謝兩岸相關單位協助，無論是陸委會、移民署，甚至是陸方的國台辦，期盼未來兩岸交流越來越好。
胡男雙親表示，看見兒子遭陸方帶回後心情一直相當忐忑，幾乎每晚都睡不好，但非常謝謝陳玉珍不辭辛勞兩岸三地奔波，只為了將兒子早一天帶回金門，並隨時給予心理上的關懷，這次順利將兒子帶回全家都非常喜悅。
胡男女兒也相當開心爸爸能回家，特地準備了跟爸爸約定好的「百分考卷」以及親手做的「父親節卡片」要去接人，妻子則是待在家中，準備豬腳麵線跟爐炭要給丈夫去霉氣。