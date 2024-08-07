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奧運羽球男雙中國教練身材挨轟「看了眼睛痛」　張軍超狂經歷起底

▲張軍（右）圓潤的外型受到討論，他曾是兩屆奧運混雙冠軍。（圖／翻攝自微博）
▲張軍（右）圓潤的外型受到討論，他曾是兩屆奧運混雙冠軍。（圖／翻攝自微博）

記者李欣容／台北報導

2024巴黎奧運即將進入尾聲，台灣羽球男子雙打「麟洋配」王齊麟、李洋在4日打贏中國隊「梁王組合」梁偉鏗、王昶，拿下第二座金牌，除了精彩賽事以及締造歷史受到討論之外，場邊教練的反應也成為焦點，其中中國隊的教練張軍，贏球時瞪大雙眼拍手叫好，輸球則也不氣餒，替自己的選手加油，只是他圓潤的外型，被許多酸民攻擊，「看了眼睛痛」、「這胖教練看了真令人不舒服」，有人起底張軍的經歷，他曾拿過兩屆奧運混雙羽球金牌，是和麟洋配一樣，寫下歷史的選手。

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▲張軍在選手時期身材也很結實，但後來胖了100多公斤，他自嘲是「壓力肥」。（圖／翻攝自微博）
▲張軍在選手時期身材也很結實，但後來胖了100多公斤，他自嘲是「壓力肥」。（圖／翻攝自微博）
羽球男雙金牌戰太刺激　教練成場邊亮點

羽球男雙金牌戰從開局雙方分數緊咬，除了賽事之外，場邊教練的情緒也成為觀眾討論的焦點，有觀眾發現，台灣組合的教練中，其中一名戴著眼鏡的男生，不管是落後還是超前，都很冷靜地坐在位置上拍手，也不會大聲吼叫，這位「眼鏡帥男」是38歲的陳宏麟，曾經是王齊麟的搭檔，但後續因為傷勢問題，讓他決定退出賽場，並且轉任教練，成為「麟洋配」的最強後盾。

而中國隊的教練則是張軍受到關注，張軍外型看上去很有分量，圓潤的身材加上浮誇的表情，讓許多人看了都說，「真令人不舒服」、「中國教練看了很討厭欸」、「長得很像特級廚師欸」，許多酸言酸語在網路上流傳。

不過也有人替他發聲，原來現年46歲的張軍，曾是2000年雪梨奧運以及2004年雅典奧運混合雙打的冠軍，當時他的隊友是高崚，兩人就和當今「麟洋配」一樣，是締造歷史的球員，他也曾被質疑為什麼退役後胖這麼多，他自嘲，「有種東西叫壓力肥嘛！」談吐相當風趣。

▲「雙麟配」陳宏麟(右）、王齊麟。（資料照／記者葉政勳攝）
▲陳宏麟（右）過去曾和王齊麟（左）組合「雙麟配」。（資料照／記者葉政勳攝）
麟洋配獲勝關鍵　張軍認中國隊太綁手綁腳

對於此次「梁王組合」輸掉比賽，現任中國羽球隊雙打總教練兼羽協主席張軍也提及，梁偉鏗和王昶應該要再放開來打，尤其是王昶在第一局時打得綁手綁腳。台灣組合「麟洋配」教練陳宏麟則說，「在奧運前，並沒有預期會奪下獎牌，畢竟這1、2年狀態比較不好，加上首輪又抽到死亡小組，必須要多打一場才能出線，他們2個心情難免受到影響。」

陳宏麟表示，但因為李洋之後將退休到大學任教，因此出發前抱著必死決心，最後也如願達成目標，對於李洋以及王齊麟的表現，他也給出總評100分的肯定。

▲李洋、王齊麟帶著熱騰騰的奧運金牌回國，受到大批粉絲熱烈歡迎。（圖／記者朱永強攝）
▲李洋（左）、王齊麟（右）帶著熱騰騰的奧運金牌回國，受到大批粉絲熱烈歡迎。（圖／記者朱永強攝）

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