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唐嘉鴻、周天成都來自桃園！市長張善政提「3策略」培育更多人才

▲桃園市長張善政今（7）日上午表示，本屆巴黎奧運來自桃園的李孟遠、唐嘉鴻及周天成亦在各自領域有亮眼表現，深獲國人肯定，市府會持續加強推動各項體育政策。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市長張善政今（7）日上午表示，本屆巴黎奧運來自桃園的李孟遠、唐嘉鴻及周天成亦在各自領域有亮眼表現，深獲國人肯定，市府會持續加強推動各項體育政策。（圖／桃園市政府提供）

記者莊蕙如／台北報導

桃園市長張善政今（7）日上午主持市政會議時表示，本屆巴黎奧運中華隊在男子羽球雙打勇奪金牌，來自桃園的李孟遠、唐嘉鴻及周天成亦在各自領域有亮眼表現，深獲國人肯定，市府會持續加強推動各項體育政策，提供運動員更完善的訓練環境，讓桃園於各個體育領域都有更亮眼的發展。

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張善政今日提到，未來將透過「加強物理治療與防護體制」、「延攬優秀選手傳承經驗」、「媒合企業贊助」等三項策略，加強培養優秀選手，並善用「桃園體育發展基金會」媒合運動團隊導入新興運動科技，提供運動員更完善的訓練環境，讓桃園於各個體育領域都有更亮眼的發展。

張善政指出，本次奧運桃園選手李孟遠與唐嘉鴻分別於「定向飛靶射擊」及「競技體操單槓」項目中奪得銅牌；「羽球一哥」周天成雖止步於八強，但其連續三屆闖入奧運八強賽，已為我國體壇寫下歷史，尤其他在罹癌後仍充滿毅力征戰奧運，那份在羽球場上努力奮鬥的精神，更是令人欽佩。

張善政提到，許多民間企業也相當關心體育發展，政府的力量有限，未來希望延攬企業一起努力，協助市府推動各項體育政策，打造更好的體育環境。此外，本次奧運奪下男子羽球雙打金牌的李洋，未來也將在桃園龜山的國立體育大學任教，相信對於提倡桃園羽球運動有很大的助益。

張善政表示，隨著運動科技日新月異，市府將運用「桃園體育發展基金會」媒合運動團隊導入新興運動科技，透過電腦模擬動畫及大數據分析，針對每一位選手的動作做更細微的調整，除能讓選手們的表現越來越好外，也能大幅減少受傷風險。在全民運動方面，市府也會持續努力，加速各地國民運動中心等體育建設。

張善政也談到，本次奧運中華隊拳擊選手林郁婷陷入性別爭議，即便國際奧會已確認她的比賽資格，但在網路上仍有許多惡意與不實攻擊，令人非常遺憾。張市長提醒市府各單位辦理活動及規劃政策時，應落實性別平等及運動平權意識，並積極提升市民的平權觀念。

最後，張善政表示，觀旅局從去（112）年開始，針對慈湖推動「蔣公銅像雕塑修復」、「停車場與硬體設施優化」等一系列改善措施，今（113）年暑假特別規劃「放假囉！來慈湖」系列活動，無論是燈光秀或水舞秀皆十分精采，美不勝收，適逢七夕情人節即將到來，歡迎市民朋友於8月9日至11日至慈湖享受愉快的週末時光。


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