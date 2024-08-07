奧運桌球／樊振東和「最美教練」合影！網揪細節：他定居在餐廳？

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本屆奧運樊振東可說是話題滿滿，在球王王楚欽意外在男單32強爆冷時，他挺身而出扶大廈之將傾，先擊敗了狀態極佳的日本好手張本智和，又在之後分別戰勝Felix Lebrun及Truls Moregardh等歐洲好手，為中國守下金牌
同時樊振東場下的一些有趣的舉動也不斷受到討論，眾所周知他是個超級足球迷，因此每一場比賽獲勝後，會模仿足球球星的慶祝動作，包括C羅、姆巴佩都是他的致敬對象。他還會去聽泰勒絲演唱會，與我國的林昀儒同為美國天后的粉絲，一下子事蹟都讓這位金牌名將多了不少人味，球迷也會覺得和他之間的距離沒有那麼遠。
樊振東在餐廳偶遇名人 球迷：他是定居在餐廳嗎？
樊振東這次在奧運，也好好體驗了一下當地媒體村的生活，喜歡各種不同運動的他，也開啟粉絲模式，與不少外國頂尖運動員合照，像是西班牙網球名將Rafael Nadal和Carlos Alcaraz等人。
巧的是，這些照片都是在巴黎奧運村選手餐廳所拍的，其中還包括他和中國羽球雙打銀牌得主梁偉鏗以及目前擔任全紅嬋教練的退役奧運5金退水名將陳若琳，也讓不少網友吐槽說：「小胖現在是住在餐廳了嗎？」
最美教練和樊振東傳過緋聞 兩人合照受關注
其實陳若琳過去也和樊振東傳過緋聞，不過從未被證實過，這次兩人合影，也讓中國桌球「飯圈」瞬間沸騰。31歲的陳若琳比樊振東大4歲，他曾在北京奧運到里約奧運期間5奪奧運金牌，退役之後擔任全紅嬋的指導教練，也幫助後者成為奧運金牌得主。
本屆巴黎奧運的選手村被不少選手及教練抱怨過，很多人稱餐廳伙食種類不夠，蛋白質料理太少，不夠選手補充；也有選手稱宿舍太小、太熱，沒辦法好好休息恢復，因此不少人選擇直接去外面住。
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