這才叫有能力的國際外交！粉專曝這人曾爭取到「可帶國旗觀奧運」
巴黎奧運賽事胎灣選手表現亮眼，卻也發生觀賽國人應援標語遭主辦方、大陸籍民眾搶走的插曲，為此駐法代表處回應，已協助當事人報警。對此，時事評論臉書粉專「政客爽」，回憶起已故駐英前代表沈呂巡在2012年倫敦奧運時，替國人爭取到帶國旗觀賽的往事，直言「這才叫真正有能力的國際外交。」
記者莊蕙如／台北報導
根據《中央社》報導，我國羽球好手李洋和王齊麟2日進行4強賽時，有台灣觀眾為避開中華民國國旗禁令，攜帶台灣毛巾以及自製海報進場應援，卻遭工作人員沒收與疑似大陸籍男子硬搶。駐法代表處受訪表示，已協助當事人向警察局報案，代表處譴責任何暴力行為。
粉專「政客爽」今（7）日發文表示，這次國人應援物品被搶、駐法代表處協助報警一事，不禁讓人想起沈呂巡。
他指出，2012年倫敦奧運期間，同樣發生英國主辦發工作人員搶奪台灣觀眾手中的國旗，沈呂巡獲悉此事後，親自到禮賓處抗議，要求口頭和書面道歉，最後英方兩位主管鄭重道歉，沈也代表馬政府和英方達成共識，讓我國民眾可以帶國旗進場聲援。
「政客爽」直言，沈呂巡當時的作法才叫真正有能力的國際外交，捍衛國人同胞的權益，讓奧運會場的觀眾席可以揮舞中華民國國旗。