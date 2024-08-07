李洋女友接機大方露臉了！3年前就想婚 甜蜜照眾驚：超級夫妻臉
「麟洋配」李洋／王齊麟在2024巴黎奧運奪下羽球男子雙打金牌，今（7）日上午光榮回國，王齊麟啦啦隊女友陳詩媛（十元）凌晨5點多就抵達機場等候，和男友見面直接來個大大的擁抱閃瞎眾人，然而一向低調的李洋也不落人後，李洋交往多年的女友，今天其實也低調出現在機場，兩人見面格外溫馨，小倆口搭肩同框合照，更被大家稱讚「很有夫妻臉」。
記者張志浩／綜合報導
平常在鏡頭前談笑風生的李洋，對於感情生活都較為低調，雖然和女友的 IG 大頭貼是使用同一組照片，但相較於王齊麟和十元受到各界矚目的情侶，李洋鮮少針對女友作出討論，甚至幾乎沒有在公開場合同框。不過3年前李洋拿下東京奧運金牌時，當時就鬆口想娶女友。
李洋今天回國後走出桃園機場出境大廳，就受到全場粉絲熱烈歡迎，受訪時被詢問女友或家人是否有來接機，李洋回答「女友聽說好像有來，但我還沒看到她」，結束媒體訪問後，李洋和交往多年的女友終於相見，現場粉絲歡呼聲四起，李洋也與女友留下珍貴的合照。
李洋和女友終於同框，許多粉絲在一旁直呼「真的有夫妻臉」、「天啊好配喔」；事實上，李洋先前曾在節目上透露，「自己無時無刻都在求婚，女友非常支持他，給我去面對比賽的動力」。今天他也分享，未來卸下球員身份後，除了到大學任教外，自己有想「參選羽協理事長」的念頭，希望持續在羽球界耕耘，帶來更好的環境。