資金湧入卡位！債券ETF交投熱絡 美股回檔以來15檔日均量逾萬張
受到美國經濟數據表現不佳引發衰退疑慮、企業財報表現錯縱、美國總統大選選情消長，加上中東地緣政治風險又起，讓以美股為首之全球主要股市近期修正波動加劇，市場投資風格轉向穩健謹慎，再搭配市場對於聯準會9月降息2碼的預期升溫，故在分散資產配置以避險、降波動，以及卡位後續降息契機兩目的的驅動下，也促使部分資金湧向債券市場，連帶債券ETF買氣也持續強勁。
記者許家禎／台北報導
若以美股S&P500指數為代表，自其7月16日創歷史新高並自高點回落以來，投信發行之債券ETF成交狀況與受益人變化，有15檔產品期間之日均量突破萬張，以投資級公司債ETF和長天期美債ETF上榜為多當中又以00937B群益ESG投等債20+交易最熱絡，是唯一日均量突破10萬張的債券ETF，近14.9萬張。
且同期間其受益人數更大增近6243人，同樣為債券ETF之冠，人氣買氣皆旺，也可見在市場震盪的狀況下，資產品質佳、具穩健收益性質，且天期較長有望掌握後續降息帶來的資本利得契機之長天期ESG投資級債更加擄獲人心。
群益ESG投等債20+（00937B）經理人曾盈甄表示，鑒於市場受到經濟數據與地緣政治等不確定性的干擾而波動頻頻，穩健型資產有望於此階段扮演資金避風港角色，其中，投資級債除了資產品質相對無虞外，其收益水準亦仍具吸引力，尤以長天期BBB級債更值留意，可說是債信品質與收益優勢兼具，且長天期債於利率政策更為明朗下，於後續降息之際的受惠程度相對高，故結合前述特點優勢之債券ETF值得留意關注。
※【NOWnews 今日新聞
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