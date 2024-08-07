麟洋配訪前1舉動遭拍！王齊麟「研究獎牌」原因曝光　粉絲笑了

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麟洋配今天剛下飛機就被粉絲團團包圍，兩人在等待受訪時聊天的畫面也被粉絲捕捉，並上傳到Threads上，只見李洋在一旁仔細看著身上的金牌，而王齊麟則是在一旁不停說話，雖然粉絲們聽不清兩人的對話內容，不過也對此下了註解：「李洋認真研究獎牌好可愛，齊麟感覺在解說。」
王齊麟海巡曝真相 粉絲笑虧：2金才有的煩惱！
對此，王齊麟事後也海巡來回應，表示他們確實在研究金牌，「我們是在研究金牌不能放在一起，敲到會擦傷。」讓網友們紛紛笑虧：「世界上大概只有你們兩位羽球選手，有兩面奧運金牌不能放在一起的困擾」、「明明就兩個正常人，碰在一起就變成3歲小朋友，又搞笑又幼稚」、「用保鮮膜包起來」、「好可愛的感覺」、「好奢侈的煩惱」、「那如果要抱在一起的時候，要記得先把金牌拿下來喔！」
粉絲凌晨4點擠滿機場 王齊麟大方放閃女友十元
而這次麟洋配凱旋歸國，除了網路上的討論非常熱烈以外，也有不少粉絲凌晨4點就到桃園機場準備接機，現場擠滿大批民眾，要來歡迎兩人歸來，而與王齊麟戀情備受矚目的啦啦隊女神十元（陳詩媛）也跑來機場找男友，更在機場大廳與王齊麟牽手擁抱，閃瞎眾人，另外相對低調的李洋則是在受訪時表示，因為人潮太擁擠，暫時還沒看到圈外女友。
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