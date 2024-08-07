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麟洋配訪前1舉動遭拍！王齊麟「研究獎牌」原因曝光　粉絲笑了

▲李洋（左）、王齊麟（右）今（7）日現身桃園機場，受訪前認真研究金牌的模樣全被捕捉，事後王齊麟海巡笑稱：「我們是在研究金牌不能放在一起，敲到會擦傷。」（圖／Threads）
▲李洋（左）、王齊麟（右）今（7）日現身桃園機場，受訪前認真研究金牌的模樣全被捕捉，事後王齊麟海巡笑稱：「我們是在研究金牌不能放在一起，敲到會擦傷。」（圖／Threads）

記者施以慧／綜合報導

出戰2024奧運會的運動好手戴資穎、王齊麟、李洋、葉宏蔚、李孟遠等15名選手今（7）日回國，其中為台灣拿下首面金牌的麟洋配也在下飛機後接受媒體的訪問，而兩人在受訪前的畫面全被現場粉絲直擊，發現李洋一直在研究掛在身上的金牌，相當可愛，事後王齊麟也海巡回應表示，他們正在討論金牌如果放在一起敲到會擦傷，讓大批粉絲笑虧：「2金才有的困擾！」

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▲只見李洋（右）認真研究手上的金牌，而王齊麟則在一旁解說，畫面被粉絲大讚很可愛。（圖／Threads）
▲只見李洋（右）認真研究手上的金牌，而王齊麟則在一旁解說，畫面被粉絲大讚很可愛。（圖／Threads）
麟洋配受訪前被直擊　認真研究金牌畫面全被拍

麟洋配今天剛下飛機就被粉絲團團包圍，兩人在等待受訪時聊天的畫面也被粉絲捕捉，並上傳到Threads上，只見李洋在一旁仔細看著身上的金牌，而王齊麟則是在一旁不停說話，雖然粉絲們聽不清兩人的對話內容，不過也對此下了註解：「李洋認真研究獎牌好可愛，齊麟感覺在解說。」

▲王齊麟海巡解答：「（圖／Threads）
▲王齊麟海巡解答：「我們是在研究金牌不能放在一起，敲到會擦傷。」（圖／Threads）
王齊麟海巡曝真相　粉絲笑虧：2金才有的煩惱！

對此，王齊麟事後也海巡來回應，表示他們確實在研究金牌，「我們是在研究金牌不能放在一起，敲到會擦傷。」讓網友們紛紛笑虧：「世界上大概只有你們兩位羽球選手，有兩面奧運金牌不能放在一起的困擾」、「明明就兩個正常人，碰在一起就變成3歲小朋友，又搞笑又幼稚」、「用保鮮膜包起來」、「好可愛的感覺」、「好奢侈的煩惱」、「那如果要抱在一起的時候，要記得先把金牌拿下來喔！」

粉絲凌晨4點擠滿機場　王齊麟大方放閃女友十元

而這次麟洋配凱旋歸國，除了網路上的討論非常熱烈以外，也有不少粉絲凌晨4點就到桃園機場準備接機，現場擠滿大批民眾，要來歡迎兩人歸來，而與王齊麟戀情備受矚目的啦啦隊女神十元（陳詩媛）也跑來機場找男友，更在機場大廳與王齊麟牽手擁抱，閃瞎眾人，另外相對低調的李洋則是在受訪時表示，因為人潮太擁擠，暫時還沒看到圈外女友。

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