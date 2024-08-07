奧運獎金「台灣32選手」確定領到！名單、金額整理　獎金最多是他

李洋、王齊麟「最愛10家台灣小吃」！自爆只要輸球就想吃這碗飯

▲王齊麟與李洋於巴黎奧運再度獲得羽球男雙金牌，並於今（7）日搭機返台，一舉一動都受國人關注，也好奇他們回國後是否有很想吃的台灣小吃美食。（圖／記者朱永強攝）
▲王齊麟與李洋於巴黎奧運再度獲得羽球男雙金牌，並於今（7）日搭機返台，一舉一動都受國人關注，也好奇他們回國後是否有很想吃的台灣小吃美食。（圖／記者朱永強攝）

記者葉盛耀/綜合報導

「麟洋配」王齊麟與李洋於巴黎奧運獲得羽球男雙金牌，完成二連霸，並於今（7）日搭機返台，一舉一動都受國人關注，也好奇他們回國後是否有急著想吃的台灣美食？其實他們曾經於去年參與《500輯》舉辦的「500碗」活動，分享各自心中的台灣10家小吃，而兩人都同時提到了滷肉飯、刈包（割包）與豬血糕。而他們倆也分享了經常出國比賽時，最想念的台灣小吃。

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仔細看李洋與王齊麟列出的名單中，同時都有列出滷肉飯、刈包（割包）與豬血糕，但正巧都沒有重複的店家。李洋喜歡金仙蝦捲的滷肉飯，王齊麟喜愛吉峰香菇魯肉飯的香菇魯肉飯；李陽喜歡行天宮後巷／無名豬血糕的豬血糕，王齊麟偏好鄭記三角豬血糕的豬血糕；李洋喜歡曾獲米其林必比登殊榮-源芳刈包，王齊麟則投票給藍家割包。

李洋也提到，台北「賽門鄧普拉興安店」的台式甜不辣，是他出國比賽時最想念的台灣小吃，而台北寧夏夜市「圓環邊蚵仔煎」的蚵仔煎，則是會讓他想起每年跟著爸爸一起回金門時所吃到的石蚵的滋味。

▲李洋說台式甜不辣，是他出國比賽時最想念的台灣小吃。（圖／翻攝賽門鄧普拉興安店臉書）
▲李洋說台式甜不辣，是他出國比賽時最想念的台灣小吃。（圖／翻攝賽門鄧普拉興安店臉書）
至於王齊麟則是說，輸球之後最想吃滷肉飯，加上燙青菜、貢丸湯。而在海外比賽時，會特別想念台灣的陽春麵、滷肉飯、燙青菜。

▲王齊麟與李洋都喜歡台灣的魯肉飯，王齊麟更提到輸球時最需要吃碗滷肉飯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲王齊麟與李洋都喜歡台灣的魯肉飯，王齊麟更提到輸球時最需要吃碗滷肉飯。（圖／記者葉盛耀攝）
📍李洋最愛的10碗小吃

1.台北興安街／賽門鄧普拉興安店-台式甜不辣

2.台北寧夏夜市／圓環邊蚵仔煎-蚵仔煎

3. 台北萬華／源芳刈包-刈包

4.台北市中山區行天宮後巷／無名豬血糕-豬血糕

5.台北市中山區／桂姐臭豆腐-臭豆腐

6.台北興安街／金仙蝦捲-滷肉飯

7.台北饒河夜市／小明拔絲地瓜-拔絲地瓜

8. 台北饒河夜市／福州世祖胡椒餅-胡椒餅

9. 台北復興北路／老蔡水煎包復興店-鮮肉包

10. 台北寧夏夜市／秋雲潤餅-潤餅


📍王齊麟最愛的10碗小吃

1.台北市松山區／吉峰香菇魯肉飯－香菇魯肉飯

2.台北市內湖區／黑美林－麻油燒蛋

3.台北中山區／吳留手串燒居酒屋 本店－雞皮仙貝

4.新北市三峽區／鄭記三角豬血糕－豬血糕

5.台北市中山區／福德涼麵－涼麵

6.台北市中正區／藍家割包－綜合（半肥半瘦）

7.高雄左營區／阿博豆漿店－九層塔鮪魚蛋餅

8. 高雄左營區／老牌牛乳大王－木瓜牛奶

9.高雄楠梓區／北平楊寶寶蒸餃旗艦店－牛肉蒸餃、豬肉蒸餃

10.台北市萬華區／豪季水餃專賣店－蝦仁水餃

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