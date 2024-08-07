李洋、王齊麟「最愛10家台灣小吃」！自爆只要輸球就想吃這碗飯

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李洋也提到，台北「賽門鄧普拉興安店」的台式甜不辣，是他出國比賽時最想念的台灣小吃，而台北寧夏夜市「圓環邊蚵仔煎」的蚵仔煎，則是會讓他想起每年跟著爸爸一起回金門時所吃到的石蚵的滋味。
至於王齊麟則是說，輸球之後最想吃滷肉飯，加上燙青菜、貢丸湯。而在海外比賽時，會特別想念台灣的陽春麵、滷肉飯、燙青菜。
📍李洋最愛的10碗小吃
1.台北興安街／賽門鄧普拉興安店-台式甜不辣
2.台北寧夏夜市／圓環邊蚵仔煎-蚵仔煎
3. 台北萬華／源芳刈包-刈包
4.台北市中山區行天宮後巷／無名豬血糕-豬血糕
5.台北市中山區／桂姐臭豆腐-臭豆腐
6.台北興安街／金仙蝦捲-滷肉飯
7.台北饒河夜市／小明拔絲地瓜-拔絲地瓜
8. 台北饒河夜市／福州世祖胡椒餅-胡椒餅
9. 台北復興北路／老蔡水煎包復興店-鮮肉包
10. 台北寧夏夜市／秋雲潤餅-潤餅
📍王齊麟最愛的10碗小吃
1.台北市松山區／吉峰香菇魯肉飯－香菇魯肉飯
2.台北市內湖區／黑美林－麻油燒蛋
3.台北中山區／吳留手串燒居酒屋 本店－雞皮仙貝
4.新北市三峽區／鄭記三角豬血糕－豬血糕
5.台北市中山區／福德涼麵－涼麵
6.台北市中正區／藍家割包－綜合（半肥半瘦）
7.高雄左營區／阿博豆漿店－九層塔鮪魚蛋餅
8. 高雄左營區／老牌牛乳大王－木瓜牛奶
9.高雄楠梓區／北平楊寶寶蒸餃旗艦店－牛肉蒸餃、豬肉蒸餃
10.台北市萬華區／豪季水餃專賣店－蝦仁水餃