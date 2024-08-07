全紅嬋奧運完美連霸！31歲「最美教練」陳若琳來頭更狂：5金傳奇

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對於各種運動選手來說，青春期帶來的影響有各種層面的好壞，雖然身體力量噌強了，但同時也讓協調性出現變化，這對特別講究身體控制的跳水選手更勝影響劇烈，只要一點變化都可能讓入水那一瞬間的水花被大量激起。
東京奧運結束後，2021年12月陳若琳出任全紅嬋和練俊傑的國家隊主管教練，以奪金前輩經驗在背後幫助兩人，應對青春期發育影響跳水的熟悉度，以及成名爆紅後的各種困擾。
事實上，陳若琳也是跳水天才，選手生涯中獲獎無數，自幼開始就練習跳水項目並在14歲參加跳水世界盃，15歲就在2008年北京奧運會奪得2面金牌，又在倫敦奧運會連霸十公尺跳台個人賽和雙人賽冠軍，里約奧運會上再奪雙人金牌，跳水生涯一共斬獲5面奧運金牌，是前一世代的跳水傳奇。
陳若琳父母自幼離異！教導全紅嬋更有同理心
事實上，陳若琳的人生也非一帆風順，她自幼就遭逢父母離異並被雙親遺棄，最後是由外婆及舅父先後接濟進行照顧，也開始練習跳水尋求翻身的契機，而徒弟全紅嬋也是家境困苦，最終靠著跳水才翻身。
談到青春期發育對跳水選手的影響，陳若琳曾心有戚戚焉的表示：「就像你身上綁著一袋沙子，你去跳，這感覺完全是不一樣的」，因此她嚴格控管全紅嬋的飲食，確保她有足夠的營養，同時避免額外的攝取，導致身材走樣。
陳若琳也表示，全紅嬋面臨的困境自己都經歷過，因此才能藉由自身過往經驗及技術，幫助全紅嬋應對成名後的各種變化與身體迅速發育帶來的難關，她也大讚，全紅嬋本人也極度自律，對於安排的訓練菜單，能夠完全實踐做完，甚至還會提早到健身房訓練，師徒兩人雖然都是天才，但同樣將努力最大化，不讓「龜兔賽跑」的意外在奧運會場上發生。
相差14歲的兩人亦師亦友，對於全紅嬋從小成名，陳若琳說，「她從什麼都不是，到一下子拿到了奧運冠軍，所有的關注度、所有的人都在誇她，把她捧到這個位置上，她會覺得自己無敵了。我經歷過這一個時期，走了很多彎路，所以我就想讓她少走一些。」
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