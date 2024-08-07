李洋開箱千萬新家！和女友最愛待「這地方」 親曝退役想做2件事
中華隊羽球選手李洋才剛跟搭檔王齊麟在巴黎奧運上奪得男雙金牌，今（7）日一早就搭機抵達台灣，回到新北林口的住家。事實上，這間新房是李洋比完東奧後砸千萬買下的新家，在李洋出國比賽前才裝潢完沒多久，近日他也開箱新家影片，帶大家了解他的起居空間。
記者藍詩孟／綜合報導
李洋介紹他家格局是兩房兩廳兩衛，設計風格主打明亮、簡約，也有許多收納空間，讓整體環境看起來更佳整潔。李洋也說自己平常在家有9成時間都待在客廳，客廳沙發是他特別挑選的，跟女友最常在客廳一起吃東西、看電視消磨時間，空間相當溫馨。
在家都是他洗碗！李洋愛家形象超可愛
李洋還透露，廚房的洗碗機是他極力推薦要裝的，因為在家幾乎都是他在洗碗，最近李洋也愛上做料理，還現場示範怎麼做「高蛋白鬆餅」，可惜最後有點燒焦了，李洋幽默的說：「至少我們證明了一件事情，就是它（瓦斯爐）的快速加熱功能很快。」讓現場眾人笑翻。
在影片最後的問答環節，李洋也透露，自己退役後最想做的兩件事就是出國玩、環島。他說自己出國比賽很多次，但從來沒有真的去玩過，還強調「一次都沒有」，他說：「輸完球你就不會想要玩，因為你心情很差，贏完球你就沒時間玩，其實它是一個很矛盾的事情。」
李洋也分享，自己之後將回到國立體育大學任教，「希望可以傳承一些在合作金庫或土地銀行這兩間球隊當初給予我的價值觀，傳承給年輕選手」，李洋也笑說自己在上課時應該是蠻嚴厲的老師，但私底下可跟學生很親近，他期許自己未來可以成為好教練、好老師。