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超商微波食品吃到蟑螂？全家聯名鼎泰豐疑出包　民眾見蟲屍傻眼

▲近期有民眾控訴，在全家買的鼎泰豐微波食品裡，出現疑似蟑螂的蟲屍。（圖／爆料公社）
▲近期有民眾控訴，在全家買的鼎泰豐微波食品裡，出現疑似蟑螂的蟲屍。（圖／爆料公社）

家庭消費中心/綜合報導

近期台灣頻繁出現「蟑螂」的身影出現在食品裡的事件，也讓許多外食族越來越重視店家衛生環境問題。沒想到近期又有民眾控訴，在全家購買聯名鼎泰豐的微波食品，裡面出現疑似蟑螂的蟲屍。鼎泰豐表示會交由全家回覆，據了解，全家便利商店內部正在確認，預計稍後對外回應。

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一位民眾在臉書「爆料公社」上發文指出，自己在8月5日當天，在全家便利商店買了一款「鼎泰豐香辣醬粉絲」的微波食品，隨後帶回公司微波當作晚餐，沒想到吃到一半，才發現盤子裡有一隻疑似是蟑螂的蟲子躺在粉絲旁。

▲民眾拍下的蟲子屍體近照。（圖／爆料公社）
▲民眾拍下的蟲子屍體近照。（圖／爆料公社）
這讓當事人瞬間反胃，「還好我沒有在滑手機，不然就直接把不明蟲蟲吃下肚了」，隨後也立即拍照打去全家丟投訴，「越想覺得越氣，一整晚都覺得心理不適，滿腦都是蟲蟲」。但也有網友質疑，由於是消費者買回後自行加熱，若是自家微波爐清潔不當，會不會是外蟲跑入。

針對本次事件，《NOWnews》記者同步向全家便利商店、鼎泰豐求證，此次聯名的鼎泰豐指出，「目前已與全家討論過，之後將由全家對外回覆」。而全家僅表示內部正在確認，預計稍後說明。據了解，由於該商品是消費者買回後自行加熱，需進一步確認是未拆封微波、或盛盤微波。

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