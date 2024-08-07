肯德基也學壞了！「薯條當麵衣包炸雞」獵奇食物還有「地瓜QQ條」
玩食物的不只有必勝客，肯德基也學壞了！全新推出把「薯條當麵衣包裹炸雞」，開吃「小怪獸」脆薯薯無骨脆雞，還能沾香辛椒鹽粉；而且獵奇食物不只一樣，同步開吃「地瓜QQ條」軟嫩口感好特別，《NOWnews今日新聞》記者幫大家搶先開箱，推薦餐點、套餐價格一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基突破炸雞印象，全新開吃外型像是小怪獸的「脆薯薯無骨脆雞」，把招牌「無骨脆雞」結合加入馬鈴薯絲的「麵衣裹層」，竟然可以一次吃到薯條和炸雞！鮮嫩雞腿肉配上酥脆度很夠的外衣，口感吃起來很特別，重口味的人還能再沾點香辛椒鹽粉，總共使用8種辛香料融合而成的秘製椒鹽調味，微辣中吃得到胡椒蒜鹹香，越咬越夠味。
而這次新品還有「地瓜QQ條」，使用嚴選台農黃金地瓜揉製再去炸，一咬鬆軟、還散發淡淡地瓜香，軟嫩的口感剛好和配成套餐的「脆薯薯無骨脆雞」形成對比。新品預計8月13日至9月16日期間限定5週開賣。
脆薯薯無骨脆雞（一桶5個） 單點165元、搭配地瓜QQ條的「脆薯薯無骨脆雞隨行桶」一份165元，「PK會員獨享餐」開吃「脆薯薯無骨脆雞随行桶＋原味蛋撻＋百事可樂(小)」179元；再幫大家挖出划算「嚐鮮券」，代碼「50433」爽吃「脆薯薯無骨脆雞隨行桶＋百事可樂(小)」170元。
而食量大的人則推薦199元「經典餐」脆薯薯無骨脆雞隨行桶＋香酥脆薯(中)＋百事可樂(中)，209元「絕配餐」脆薯薯無骨脆雞隨行桶＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋百事可樂套餐，255元「XL超豪肯餐」則有脆薯薯無骨脆雞随行桶＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻＋百事可樂(中)。
而bb.q CHICKEN七夕限定「芒果黑蒜嘿皮炸雞蛋糕」，開吃黑蒜嘿皮炸雞蛋糕加上金煌芒果，鹹甜獵奇的「韓式炸雞＋盛夏水果」，8月10日情人節當天一日限定開賣（除板橋板農店、松山店、南昌聯合店，其餘店鋪都有販售）；即日起預訂「芒果黑蒜嘿皮炸雞蛋糕系列」可享9折優惠。