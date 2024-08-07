外資只挺一天！今日轉賣77億元　投信力抗賣壓、台股漲點創新高

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美國股市昨日群體反攻，帶動台積電ADR大漲5.03%，也帶動台北股市今日開盤上漲137.26點、以20638.28點開出，隨後在台積電、AI概念股領漲下，最高來到21306.23點、上漲805.21點，終場上漲794.26點或3.87%，收在21295.28點，漲點再創歷史新高，日K連2紅、並且站上5日線，成交量為4433.25億元。中小型股表現更加剽悍，櫃買指數上漲12.35點或5.23%，終場收在247.83點，日K結束連3黑，成交量為1093.2億元。
權值股全數走高，台積電以901元開出，成功站上900點關卡，隨後在買單挹注之下，終場收在最高價920元，上漲40元，站上5日線，貢獻大盤指數就有318點；鴻海出量走高，成交量超過31萬張，今日以169元開出，最高上漲7.5元、來到175元，終場上漲3元或1.79%，收在170.5元，貢獻大盤指數就有14點；聯發科也同步開高走高，收在今日最高點1150元，上漲75元或6.98%，貢獻大盤指數就有38點。
台股今日可以說是權值股、中小型股一起動起來，上市股有102檔亮燈漲停，上櫃股則是有118檔，合計有218檔漲停板。
今日個股成交量排行榜前五名為：鴻海、友達、新光金、喬福、群創；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、安國。