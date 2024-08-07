劉亦菲減肥法5天瘦6公斤！照做小心送醫院　醫：糖尿病患恐致命

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楊智雯分析，這套食譜即為「單一飲食法」，將最常見的「只吃蘋果」，改為每天只吃一種單一食物類型，力求短期瘦身，但吃進的熱量變少，雖然一定會瘦，但對於習慣三餐都要有碳水的民眾，這樣吃容易產生頭昏、注意力難以集中的現象，僅適合極短期仿效，例如即將拍婚紗照或舉辦婚禮的準新娘。
此外，這種減肥法絕非人人適用，例如消化功能差、肝腎功能不佳與糖尿病患者都不宜，尤其糖尿病患者，因營養調控能力不佳，若斷糖卻未配合藥物控制，將面臨極高的低血糖風險，更嚴重恐使胰島素分泌減少，導致身體無法有效利用糖分，而脂肪大量分解並累積酮體，有可能造成電解質失衡，引發致命性的糖尿病酮酸血症。
楊智雯認為，此食譜核心為去碳水，使身體產生酮體、代謝脂肪，但如希望想成效更好、風險梗更低，建議每天喝一杯「綠拿鐵」，成分以蔬菜為主，加入無糖杏仁奶、豆漿等，再添加亞麻籽或奇亞籽作為Omega-3 來源，可提供膳食纖維並增加飽足感。
楊智雯強調，急速瘦身更須經醫師、營養師的評估，切莫把身體當實驗品，而且小紅書上已有許多網友採用這套食譜吃到送醫、打點滴，得不償失。
此外，楊智雯說，即使身體相當健康，若長期實施極端的飲食方式，也可能導骨質疏鬆、肌肉無力、免疫功能下降、影響情緒調節等，而且恢復正常飲食後，由於身體的基礎代謝率下降，體重更容易反彈，還是最推薦均衡飲食搭配運動正常減重，效果最能持久。