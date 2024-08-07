台股跌爛！黃鐙輝被套牢氣死　吐「最大原則」還是能賺錢

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黃鐙輝擅長股票投資，問起近來台股的動盪，他喊：「跌爛了！氣死。」也分享自己的觀點，「長期投資，有便宜的慢慢撿，上禮拜跌我就有買一點，最大原則是必須知道自己有多少閒錢，要有策略性的逢低買進，投資是長久的事，千萬不要追短期報酬，獲利大風險也大，美股也跌爛，但我就是放著，我的策略是一樣的。」
同劇演員鍾承翰爆料，每次拍到開庭的戲，在劇中被判死刑的黃鐙輝，總是穿著一條短褲配夾腳拖鞋：「我們在開庭他都在看美股！戴著手銬都能看。」黃鐙輝替自己講話，為了維持角色的狀態，他刻意少吃：「我都沒飯吃了不用分散注意力嗎！」還說股票這種事就是重複做，看久了也能看出點什麼。
劇中飾演律師的莊凱勛、鍾承翰以及陳家逵，都很羨慕黃鐙輝不用穿厚重的袍子，有次3人都講好不穿褲子了，結果當天沒有人敢站起來，呂雪鳳看了都笑瘋。
黃鐙輝收女兒父親節卡片飆淚 鍾承翰竟哭了
而父親節將至，黃鐙輝說讓他最印象深刻的是，大女兒3歲的時候就會用注音符號寫「88節快樂」，還連續10天都送他卡片，當時他非常開心，但沒想到隔年開始，就再也沒收過女兒送的卡片了。鍾承翰分享，兒子去年送他一面自己做的獎牌，告訴他：「你是我永遠第一名的爸爸。」讓他當場落淚，莊凱勛則笑虧，兒子有一年用色紙做整套西裝送他，讓他嚇到：「很像紙紮的。」