AI需求飆升　調研：記憶體製造商推動Q1半導體市場成長

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本季前五大IDM業者中有三家就和記憶體相關，在前十大業者營收中佔比近五成。前十大IDM業者分別為三星、英特爾、SK海力士、美光、英飛凌、德州儀器、意法半導體、恩智浦、索尼與村田。在資料中心與終端裝置市場對AI需求不斷提升下，預計2024年下半年記憶體仍是推動整合元件製造(IDM)發展的重要動能。
IDC指出，2024年第一季前十大IDM業者應用市場中，運算(Computing)仍為主力市場，佔總體市場35%，去年同期該市場僅29%。第二大應用仍為無線通訊(Wireless)。車用(Automotive) 市場第一季在晶片庫存壓力下，顯露疲弱跡象。工業領域(Industrial)方面因去年受到供應鏈擾動，客戶有重複備貨及囤貨狀況，第一季主要以去化庫存為主。這兩類市場相較去年同期占比皆有顯著下降。預計車用與工業應用市場今年上半年仍以庫存調整為主，第三季有望逐步走入復甦。
IDC亞太區半導體研究負責人江芳韻表示，2024年全球整合元件製造市場發展記憶體業者將持續扮演重要角色。而隨著市場庫存逐步恢復正常水位，預期下半年包括汽車、工業領域應用需求也將逐步復甦，對2024年全球IDM市場發展將有正面助益。