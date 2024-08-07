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黃鐙輝「打包show girl」順路載　老婆萁萁怒瞪：有鬼！

▲黃鐙輝（左）和劇中媽媽呂雪鳳（右），黃鐙輝自爆很愛順路載女生，被老婆說「有鬼」。（圖／記者嚴俊強攝）
▲黃鐙輝（左）和劇中媽媽呂雪鳳（右），黃鐙輝自爆很愛順路載女生，被老婆說「有鬼」。（圖／記者嚴俊強攝）

記者李欣容／台北報導

黃鐙輝在電視劇《無罪推定》中飾演5度被判處死刑的「楊明德」，今（7）日和演員群蔡黃汝、鍾承翰、陳家逵、呂雪鳳、楊烈、莊凱勛、楊小黎等人出席首播記者會，分享自己被冤枉的經歷，他說以前很喜歡順路載別人回家，曾經「打包」一起錄影的show girl，載她們去捷運站，被老婆萁萁說：「有鬼！」還現場模仿萁萁的表情，逗樂眾人。

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黃鐙輝載妹回家　老婆怒喊有鬼

黃鐙輝在劇中5度被判處死刑，很常遇到想哭不能哭的橋段，黃鐙輝說：「從一開始相信，到變成錯愕到懷抱一絲希望，到絕望，他們又來把我的門打開，讓我看到希望，又潑我冷水，最後又說有機會！就是在這個過程中打轉。」

▲黃鐙輝（左）和劇中媽媽呂雪鳳（右），黃鐙輝自爆很愛順路載女生，被老婆說「有鬼」。（圖／記者嚴俊強攝）
▲陳家逵（左起）、莊凱勛、黃鐙輝、蔡黃汝、鍾承翰合作新戲《無罪推定》，黃鐙輝飾演被5度判處死刑的犯人。（圖／記者嚴俊強攝）

問起入行後有被冤枉的經歷嗎？黃鐙輝先是自嘲：「他們都以為我是諧星！」隨後又說：「進圈子後好像比較少，會發生的都是家人或是夫妻。」他舉例，自己是很喜歡順路載別人去搭車的人，很久以前他錄一個綜藝節目，節目上有很多妹妹：「有點類似show girl，她們都沒錢，我說集合！等下打包送去捷運站，後來是一直被講，就覺得好像不對，我好像結婚了，一直送妹去捷運站，好像有什麼企圖，後來我就避免主動揪團。」

黃鐙輝笑說，有次跟李佳豫錄影，兩人曾經演過兄妹，他以哥哥的姿態說要順路送她，沒想到走到停車場才發現自己沒帶錢，還跟李佳豫借了200塊，笑喊：「還好有揪她！」

被老師冤枉同學幫出頭　莊凱勛背黑鍋

牡羊座的莊凱勛自認承受不起被冤枉，都會立刻解釋，以前讀書時被冤枉拿紙團丟老師，結果被臭罵一頓，當時有位具有正義感的同學還為此替他出頭，跟老師打架，莊凱勛看了覺得很內疚：「因為這樣我去跟老師道歉，但其實明明不是我，現在想想不應該這樣。」

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