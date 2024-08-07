名家論壇》韋安／內鬥成癮？國民黨要小心「鄭麗文們」！

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鄭麗文講法，算不算對同志「背後捅刀」？算不又在搞內鬥？算不算對侯友宜有針對性找麻煩？
鄭當然會否認這些質疑，可能還「賞你一巴掌」。用大嗓門痛斥質疑她的人，「是小人之心」。然後慷慨陳詞，自己是多麼的憂黨憂民，擔心國民黨的前途，為黨操心。
不過，藍營支持者對鄭麗文，最好有點「小人之心」，要不得不防著一點她的話。否則，被她撩動情緒高亢，忽悠的「該想的事不去想，不該想的去胡思亂想。
侯友宜的市長任期，還有2年4個月。在這可能是他，「最後的公職生涯」時間裡，侯當然會數倍「好好做事」，加倍奉還市民。才能留下一個光彩和自豪的背影。侯友宜曾說過，他做事不在意哪個領域、哪個崗位，而在意離開時，人民對他的「定位」。能得到一句，「侯能做事，做的還不錯」和評價。
所以，邀請藍綠白3黨立委，辦市政交流餐敘主要的目的，就請新北的立委，多向中央爭取建設資源，協助解決新北發展權限在中央，一些如都市計劃審議中，不「卡關」的障礙。
剛好3黨中，各有立委想參選2026新北市長，以立委和潛在候選人身份出席。這純然是巧合和次要，難到只請不參選市長的立委來。
鄭麗文對侯很可能會保持「行政中立」，有很大的意見，提醒國民黨自己要有「覺悟」。可是鄭麗文自己「根本就不中立」，很有「心機」來「黑侯」、「踩侯」。
鄭麗文5日在廣播節目上說，她第一次看到，藍營縣市長宴請包含民進黨在內的立委，這些立委並不是議員。而且，藍營縣市長，宴請中央民代都是找同黨籍的立委。鄭說，「這個我還是第一次見到」，這其實有非常高度的政治意涵。
鄭到底是沒看到？還是「故意忘記了」，才「第一次」看到藍營縣市長，邀請包含綠委的跨黨派立委餐敘。因為這根本不是「第一次」，而是「第N次」。
Google一下，2020年10月19日晚宴，台中市長盧秀燕邀請了台中市8位立委。蔡其昌、基進黨陳柏惟因故缺席，其餘包含4位綠，黃國書、何欣純、張廖萬堅、莊競程，藍委江啟臣、楊瓊瓔皆有參加。
對侯友宜宴請跨黨派立委施政交流餐會，其中有它黨有未來市長人選，鄭麗文提醒國民黨要「覺悟」。讓人突然聯繫，國民黨上下真的要「覺悟」，黨內城市不知、敗事有餘的「鄭麗文們」。有這種專弄自己人的「同志糾察隊」，國民黨民意支持怎麼起得來？
國民黨經過2024大選後，成為國會第一黨，也在絕對數的14縣市執政。可是黨的支持度20.5%，遠低於民進黨33.1%，（《台灣民意基金會》7月民調）。
《美麗島電子報》每月做的國政民調，民眾對國民黨的負感度，也連幾個月超過5成。美麗島7月最新國政民調，國民黨民眾好感度32.3% ，負感度52.5%。而民進黨好感度46.9%，負感度40.7% 。
國民黨的社會形象、支持度，之所以如此，原因龐雜多樣。但是內鬥無底線，對本土黨內精英差別待遇，讓台派選民生厭，也是一個長期關鍵因素。
侯友宜邀請不分藍綠白立委，合作為新北爭資源、拚市政，對侯友宜加分，對新北加分，也對國民黨也加分。被鄭麗文「一戳」一點評，就好事，變得「一文不值」，讓對手陣營見縫插針。
類似的情況也不止這一件，也不止鄭一人。不少深藍有聲量者，常對侯友宜「挑三挑四」。嫌侯戰力不夠，不熱心黨的政治攻防戰，而背後偏見和心思都十分可議。
同樣一件事，只要求和苛責侯友宜，但對其他非本土出身的藍營縣市長，就不會同一標準。民代監督綠色中央，縣市長很多地方要與中央和合作，才能顧及地方建設發展利益。新北市人多錢少。在侯友宜主政下，建設發展速度多項指標全國領先。
而侯友宜「好好做事」的形象、諸多亮眼政績，和高施政滿意度，也外溢有助國民黨形象和支持度。2022九合一，侯自己不僅以破紀錄的得票成績連任，國民黨也一舉贏回台北、桃園2都。贏的原原因很多，但侯友宜除了跑2地助選，先後派遣2名大將為蔣操盤，他的形象和政績整體拉抬國民黨的「氣質」。基隆綠轉藍，侯是第一個去幫謝國樑助選，在市場掃街拜票許多趟的最佳助選員。
去年總統選舉，藍營幾位深藍大將，自己人不挺，挺外人，還哭天搶地要換人。摸著良心和腦袋好好想，那個「外人」值得挺嗎？是不是你們把自己人由強搞弱的。
「國民黨一定要本土化才有出路」！全黨老少都在講，別找和發明什麼「本土好論述」，心口不一根本瞎忙。
國民黨要真正本土化，一點不難，行動勝於言辭。就是給黨內本土人才，公平的發展空間。當本土人選是黨內最強時，就要全黨上下義無反顧挺下去。
不要有鄙視鏈，別在猜忌本土藍，像是王金平、侯友宜是不是正統。這2位一生只入過一個國民黨，一天沒有參加過其他政黨，鄭麗文還曾遊走綠藍，來了國民黨還對別人「思想審查」。
一個人、一個黨的失敗，最大的敵人，絕不是對手的邪惡和兇殘，而是多極情感焦慮之下，對民心和現實麻木失智。還有，民主選舉政治，權力是從廣闊接地氣累積民意，而不是內鬥捅刀，自己來遞補，或幫別人卡位、搶位，去分一杯羹。這樣下去，損人不利己，早晚黨亡人散，只好吃自己。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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