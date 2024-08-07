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林郁婷拳擊4強賽凌晨登場　朱立倫喊話：國人應該做她堅定後盾

▲國民黨主席朱立倫說，國人應該作林郁婷堅定後盾。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫說，國人應該作林郁婷堅定後盾。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

奪金呼聲高的台灣女將林郁婷，將在明日凌晨3時30分出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤4強。對此，國民黨主席朱立倫今（7）日表示，林郁婷受到不公平待遇，國際拳總或部分有心人士指控都不是事實，希望林郁婷可以獲得金牌，國人應該作她堅定後盾。

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國民黨今天下午召開中常會，朱立倫致詞時提到，中華隊在巴黎奧運表現，令國人非常光榮驕傲，尤其看到男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟獲得金牌，中華民國國旗歌奏起，全場高唱，此刻國人都團結在一起，非常高興，相信中華隊表現是共同驕傲，目前中華隊獲得1面金牌、4面銅牌，接下來每項比賽都很重要，應該做選手強力後盾。

而林郁婷將出戰4強賽，朱立倫指出，林郁婷是新北女兒、台灣女兒，在拳擊場上表現精彩，卻受到不公平待遇，國際拳總或部分有心人士指控都不是事實，要強力支持林郁婷，林郁婷成長過程在新北，讀鶯歌國中、鶯歌工商，2013年得到世錦青年賽拳擊金牌，他當時擔任新北市長跟林郁婷見面，一起拿著拳擊手套。

朱立倫也說，希望林郁婷可以獲得金牌，國人應該做林郁婷堅定後盾。而對於體育支持不能只在奧運，全民體育，各項競賽，持續比賽發光發熱，才是關鍵重點。

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