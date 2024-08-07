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奧運／全紅嬋跳水奪金！觀眾席驚見哥哥哭爆了：第一次見他這樣

▲全紅嬋在巴黎奧運跳水奪金，哥哥全進華在觀眾席「爆哭」。（圖／翻攝自抖音）
▲全紅嬋在巴黎奧運跳水奪金，哥哥全進華在觀眾席「爆哭」。（圖／翻攝自抖音）

記者劉彦誼／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋6日在巴黎奧運女子單人跳水10公尺獲得金牌，成功衛冕，她在場邊接粉絲給的「娃娃雨」禮物時，突然發現哥哥全進華在觀眾席「爆哭」，一臉不可置信，還用家鄉的雷州話安慰。

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全紅嬋以425.60的高分奪下此次奧運跳水項目金牌，好搭檔陳芋汐則以420.70分奪下第二名。全紅嬋的哥哥全進華驚喜現身奧運現場，並表示「自己是偷偷來的，怕會給妹妹壓力，所以不敢跟她說。」他身穿紅色正式西裝，在見到妹妹全紅嬋時忍不住爆哭：「看到妹妹奪金真的非常興奮、驕傲，他這一路走來真的是太不容易了。」

▲全紅嬋的哥哥全進華身穿紅色正式西裝，偷偷現身巴黎奧運現場。（圖／翻攝自抖音）
▲全紅嬋的哥哥全進華身穿紅色正式西裝，偷偷現身巴黎奧運現場。（圖／翻攝自抖音）
全紅嬋出生於廣東的貧苦家庭，父母都是農民， 2017年全紅嬋的媽媽騎電動單車時遭遇車禍，被撞斷肋骨，當時她被捲進貨車底部，導致留下癲癇後遺症，有時會突然暈倒及口吐白沫，病發若嚴重有機會死亡，全紅嬋一家七口，全靠爸爸和哥哥的收入養活。全紅嬋提到當初接觸跳水的原因：「我只想賺錢給媽媽治病，因為家裡需要很多錢才能治好她的病。」

▲中國隊選手全紅嬋獲得巴黎奧運跳水女子10公尺跳台金牌，讓現場歡聲雷動，她的個人小趣事也因此逐漸被挖出。（圖／美聯社／達志影像）
▲全紅嬋出生於廣東的貧苦家庭，父母都是農民。（圖／美聯社／達志影像）
為了媽媽，全紅嬋每日刻苦訓練7、8小時，哥哥全進華知道妹妹練習跳水的艱辛，努力做電商賣農產品，就是為了有一天能在比賽現場幫妹妹加油，他表示：「妹妹14歲在東奧奪冠時，因為沒錢買機票，只能在家看電視轉播。」今年終於有辦法到巴黎奧運觀看全紅嬋跳水，見到妹妹一舉奪金，心情激動忍不住在觀眾席爆哭。

全紅嬋在賽後記者會受訪時表示，看到哥哥來現場覺得很不可思議，「因為我們一家都沒出過國，甚至只有哥哥和我出過省。」她還說到，「這是他第一次看到我比賽的時候哭，平時幾乎沒看他哭過。」、「哥哥平時很關心我，我給他發訊息都秒回。」

全紅嬋最擅長「水花消失術」，2020東京奧運以466.20的成績奪下金牌，此次巴黎奧運女子10公尺台跳水決賽，第一跳「向前翻騰三周半屈體」便獲得90分滿分的好成績，最終以425.60分衛冕冠軍。

▲跳水。（圖/達志影像/美聯社）
▲全紅嬋擅長「水花消失術」，此次巴黎奧運女子10公尺台跳水以425.60分衛冕冠軍。（圖／達志影像／美聯社）
這次巴黎奧運全紅嬋的5跳按次序如下：

📍第一跳107B「向前翻騰三周半屈體」（難度係數3.0），獲得7個10分，最終獲得90分的滿分

📍第二跳407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度係數3.2），獲得84.80分，總分為174.80分

📍第三跳6243D「臂立向後翻騰兩周轉體一周半」（難度係數3.2），獲得76.80分，總分251.60分

📍第四跳207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度係數3.3），獲得92.40分，總分344分

📍第五跳5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度係數3.2），獲得81.60分，最終分數為425.60分。

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