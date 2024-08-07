連俞涵《聽海湧》淪戰俘遭搜身！ 軍人猥瑣目光：女性彷彿獵物
施名帥在二戰懸疑劇集《聽海湧》中飾演的中華民國駐北婆羅洲領事羅進福和連俞涵飾演的領事夫人何景儀，將帶領觀眾深入體會戰爭中的人性掙扎與生存勇氣，施名帥飾演的羅進福是一位高知識分子，面對戰爭的殘酷，他卻顯得無能為力，只剩下保全妻子和孩子的意志力，而提到與連俞涵的合作，施名帥毫不猶豫地給出了100分！其實他們在片中只有一場戲有真正交流，但那一天的漫長拍攝讓他們深深感受到彼此的默契和角色的真實存在，施名帥表示：「我就是把自己交出來，也感受到她已經帶著角色在現場了。」而連俞涵則透露，在戰俘營中，女性彷彿是獵物，要忍受軍人猥瑣的眼光。
記者李欣容／台北報導
施名帥給老婆100分 連俞涵遭搜身
施名帥在戰俘營裡為了讓妻小有充足食物，不惜冒著生命危險偷藏地瓜，施名帥談到這是羅進福進戰俘營後唯一一次與妻子和孩子最接近的時刻，他說：「最遙遠的距離就是這樣的咫尺天涯。」施名帥看著爛掉的地瓜感到無奈和憤怒。他深感這種生存的基本需求無法達到的無力感：「生存也不過就是這樣一條小小的地瓜。」更令他感嘆，角色身為高知識份子：「面對戰爭時卻顯得無能為力。」
連俞涵飾演的領事夫人被抓進戰俘營後，遭遇搜身時懷中還抱著襁褓中的孩子，還有不少許久沒見到女性的軍人以猥瑣眼神盯著她看，但她為了保護孩子，不敢有任何抵抗。連俞涵形容戰爭中的女性彷彿是「獵物」，身邊充滿危險，但依然得為了孩子堅強：「她還是要勇敢走出去、想盡辦法活下去！」連俞涵在劇中也意外與吳翰林飾演的台籍戰俘監視員產生交集，感受到對方的善良與明理，這段戲份讓連俞涵深刻體會到：「遇上可以相通和互相理解的人，即使身份位置不同，也能給彼此活下去的目標和動力。」
多次合作演夫妻 默契渾然天成
施名帥和連俞涵多度飾演夫妻，施名帥表示兩人的默契是「天然的」，連俞涵也深有同感，他們回憶進戰俘營那場戲的趣事，施名帥提到當時副導請他們跟著一位「卷毛」的戰俘走，但他們都認不出來是哪一位，因為綿延的隊伍中有許多卷毛的外國演員，他笑言：「果然我們一起就走錯了，默契十足。」
談起演出感想，施名帥形容這是一段快要被遺忘且很多人還不知道的歷史：「我覺得它應該要被說出來、要被記得，也終於有人把它拍出來！」連俞涵則相信《聽海湧》是「史詩級」的故事，她說：「這段歷史永不會被遺忘，因為活下來的人會把故事說出去。」