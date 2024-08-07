好市多特斯拉「真的不賣了」！馬斯克跨海怒喊取消 優惠只到今晚
▲台灣特斯拉政策大轉彎，宣布只賣到今天，8月8日將全面撤離好市多賣場。（圖／「Christine的迷你FIRE生活」授權提供）
記者
鍾怡婷/綜合報導
2024-08-07 15:44:27
台灣特斯拉（Tesla）與好市多合作開賣特斯拉電動車，並且加碼充電優惠三選一，意外在國外社群引發話題，還引來特斯拉執行長馬斯克現身留言，怒轟該活動未經批准，將會取消優惠活動。
雖今（7）早好市多官方回應將持續販售，不過沒想到才半天時間政策大轉彎，緊急宣布活動只賣到今天，8月8日將全面撤離好市多賣場。
台灣特斯拉回應該事件指出，特斯拉Model 3、Model Y好市多優惠活動，將在8月7日好市多閉店結束，車款將在8月7日開始陸續撤離好市多據點。 台灣好市多也證實，因應台灣特斯拉要求，好市多將於明（8）日停止車輛銷售。
回顧整起事件，好市多現場販售兩款特斯拉，包括「Tesla Model 3 RWD」售價169萬9900元，以及「Tesla Model Y RWD」173萬4900元。並且台灣特斯拉充電禮遇三選一，包括5000公里免費超級充電里程（一年使用期限）、旅行用Type2充電座套件、滿電出門方案資格（家用壁掛式充電設備，認證廠商客製規劃、安裝）三選一。好市多額外贈送3M隔熱紙特斯拉車主專用套裝9折、好市多電商折價券1萬元。
優惠引發海外網友討論，馬斯克現身社群平台X直言「我剛剛取消了這促銷活動，這並未被允許」。雖一早台灣好市多透露，賣場將持續販售特斯拉，「此為好市多與台灣特斯拉原廠合作銷售。好市多銷售之優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案。」 ▲好市多現場販售兩款特斯拉，包括「Tesla Model 3 RWD」售價169萬9900元，以及「Tesla Model Y RWD」173萬4900元。（圖／記者張勵德攝） 最終政策急轉彎，台灣特斯拉在下午3時突發聲，緊急宣布「活動到今天截止」，因此待晚上21:30好市多打烊後，就再無此優惠活動。
▲馬斯克在國外網友對台灣好市多與特斯拉的促銷活動發文底下回應，留言稱「我剛剛取消了這促銷活動，這並未被允許」。（圖／翻攝自X）