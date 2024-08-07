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郭天信、張政禹打德州撲克遭禁賽！葉君璋點出關鍵：何時開始算？

▲味全龍主力中外野手郭天信，還有游擊手張政禹，因為涉足爭議場所，遭到球團、聯盟方面懲處，總教練葉君璋對於何時開始執行禁賽，仍有疑惑。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2022.04.23）
▲味全龍主力中外野手郭天信，還有游擊手張政禹，因為涉足爭議場所，遭到球團、聯盟方面懲處，總教練葉君璋對於何時開始執行禁賽，仍有疑惑。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2022.04.23）

記者林之越/台北報導

郭天信、張政禹打德州撲克遭禁賽！味全龍隊內2名主力球員郭天信、張政禹因為日前現身德州撲克場所，昨（6）日球團將2人下放二軍，禁賽5場，並處罰月薪約35萬台幣以上的罰款。今（7）日稍早中職也宣布，依照規章處以郭天信、張政禹禁賽7場、罰款7萬。對此，味全總教練葉君璋賽前受訪時，點出一疑惑，表示球團已先行將2人下放至二軍，並預計在登錄名單空出2人，但目前還不清楚何時開始算禁賽，是尚待釐清的問題

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葉總提「教育」問題　關注越大責任越大

味全在主場交手中信兄弟的比賽前，針對郭天信、張政禹的「德州撲克事件」，葉君璋語重心長說道：「我認為是教育上的問題，可能要思考該怎麼去教育這件事情。因為每個人都有自己認為的對跟錯，但我們的工作就是這樣，算是一個公共的事業，而且會被別人當成學習的對象。

並進一步分享以往作為選手的看法：「有些球員可能還沒體悟到，自己的責任真的這麼大，要讓自己更小心這件事情，因為在我們過去的經驗裡面，可能沒有很認真去想，或思考這件事，未來教育上可能要再更嚴謹一點。」

如同聯盟公告中，引述官大元選手在引退儀式時所說，呼籲現在的年輕選手們要愛惜羽毛、珍惜現在得來不易的環境。葉君璋最後也提及：「以前很直覺知道，只要上場把球打好就好，但現在大家對職業運動更重視，接觸的人也更多，就要把自己做更好。

禁賽起算點仍未知　須待聯盟方確認

另一方面，葉總對於何時開始禁賽也提出疑惑：「如果今天公告的話，我們猜測可能會是從明天開始計算，但也要讓我們有時間調整如果只是少兩個登錄的話，也是可以現在就執行，就是在郭天信、張政禹下二軍後，就不補人上來。

他解釋道：「因為球團內部想要先有處置，而且知道要禁賽，所以才把兩個人放下二軍，但現在好像變成我們提早反應是錯的，雖然都是要禁賽，但時間點不同會有影響，希望可以馬上就開始計算。」同時葉總透露，如果還不需要空下一軍的登錄名單，會將陣中劉俊緯、冉承霖升上一軍。

不過中職規章附錄第24條中規定：「裁決禁賽之球員，若於禁賽公告發布日之前自一軍降至二軍，聯盟將於該球員可登錄一軍日程起立即執行禁賽禁賽期間球團可選擇將該球員升上一軍執行禁賽，或繼續放置二軍。

▲張政禹（左）、郭天信（右）被球迷發現在德州撲克協會比賽中出現。（圖／讀者提供）
▲張政禹（左）、郭天信（右）被球迷發現在德州撲克協會比賽中出現。（圖／讀者提供）

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