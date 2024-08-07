郭天信、張政禹打德州撲克遭禁賽！葉君璋點出關鍵：何時開始算？

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味全在主場交手中信兄弟的比賽前，針對郭天信、張政禹的「德州撲克事件」，葉君璋語重心長說道：「我認為是教育上的問題，可能要思考該怎麼去教育這件事情。因為每個人都有自己認為的對跟錯，但我們的工作就是這樣，算是一個公共的事業，而且會被別人當成學習的對象。」
並進一步分享以往作為選手的看法：「有些球員可能還沒體悟到，自己的責任真的這麼大，要讓自己更小心這件事情，因為在我們過去的經驗裡面，可能沒有很認真去想，或思考這件事，未來教育上可能要再更嚴謹一點。」
如同聯盟公告中，引述官大元選手在引退儀式時所說，呼籲現在的年輕選手們要愛惜羽毛、珍惜現在得來不易的環境。葉君璋最後也提及：「以前很直覺知道，只要上場把球打好就好，但現在大家對職業運動更重視，接觸的人也更多，就要把自己做更好。」
禁賽起算點仍未知 須待聯盟方確認
另一方面，葉總對於何時開始禁賽也提出疑惑：「如果今天公告的話，我們猜測可能會是從明天開始計算，但也要讓我們有時間調整。如果只是少兩個登錄的話，也是可以現在就執行，就是在郭天信、張政禹下二軍後，就不補人上來。」
他解釋道：「因為球團內部想要先有處置，而且知道要禁賽，所以才把兩個人放下二軍，但現在好像變成我們提早反應是錯的，雖然都是要禁賽，但時間點不同會有影響，希望可以馬上就開始計算。」同時葉總透露，如果還不需要空下一軍的登錄名單，會將陣中劉俊緯、冉承霖升上一軍。
不過中職規章附錄第24條中規定：「裁決禁賽之球員，若於禁賽公告發布日之前自一軍降至二軍，聯盟將於該球員可登錄一軍日程起立即執行禁賽。禁賽期間球團可選擇將該球員升上一軍執行禁賽，或繼續放置二軍。」