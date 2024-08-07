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基隆老舊公車拋錨問題算在謝國樑頭上？前正妹發言人楊寶楨曝內幕

▲基隆市政府政策推廣大使楊寶楨接受媒體人黃光芹節目專訪。（圖／中午來開匯節目提供）
▲基隆市政府政策推廣大使楊寶楨接受媒體人黃光芹節目專訪。（圖／中午來開匯節目提供）

記者呂炯昌／台北報導

基隆市公車近期又頻傳公車在行駛過程中故障拋錨，基隆市長謝國樑遭到指責。對此，前民眾黨發言人、現任基隆市政府政策推廣大使楊寶楨今（7）日表示，在前市長林右昌任內時，老舊公車還不到汰換的時間，到謝國樑任期內，老公車才發生拋錨問題。

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楊寶楨，今日接受資深媒體人黃光芹直播節目《中午來開匯》專訪。針對基隆市長謝國樑推出補助年輕人電動機車政策2.0，遭外界解讀為防罷免的讓利政策，也因實施各區限量，造成不少民眾漏夜排隊、代排等亂象，抱怨連連，謝國樑日前也向民眾鞠躬道歉。對此，楊寶楨表示，市政都會滾動式調整，「很多事情是當你去實施時，民眾的反饋才是最直接的。」因此綜合聽取民眾想法、調整方法，才能將利益最大化。

日前基隆市民為了搶免費電動車徹夜排隊，引發電動車之亂，有民眾抱怨，基隆的電動車政策，申請資格、條件、方案一變再變，後又因出現爆量排隊申請人龍，因市府無法負荷改為限量，由於缺乏配套，任由市民先搶先贏，有人排了3天也沒等到，民怨四起。

對此，楊寶楨表示，當時謝國樑看到這些排隊的民眾，心裡也感到難過、很過意不去，其實電動機車立意良善，當時市府也有做相關詳細說明，無奈媒體效益沒有達到、宣傳效果不如預期。她說，當出現大排長龍問題、民怨出現時，市府馬上滾動式調整，將申請方式改為網路登記，以及公平公正公開抽籤，「看到問題馬上做解決！」

楊寶楨也強調，中央政府的政策會做滾動式調整，而地方政府也是一樣的，「很多事情是當你去實施時，民眾的反饋才是最直接的。」因此綜合聽取民眾想法，才能利益最大化。

針對基隆市公車車齡普偏都在10年以上，近期又頻傳公車在行駛過程中故障拋錨；謝國樑日前指出，將於2025年、2026年編列預算汰換123輛電動低底盤公車。對此，楊寶楨表示，「這不會是空口說白話！」她指出，在前市長林右昌任內時，老舊公車還不到汰換的時間，到謝國樑任期內，老公車才發生拋錨問題，因此並非在謝任內買的車出狀況，對於市府因公車事件遭到攻擊，楊寶楨替市長感到無辜。

針對四接爭議，楊寶楨也直言，「市長（謝國樑）不樂見四接持續推動，因為基隆是台灣漁業重鎮，且四接對漁業生態有很大影響，因此才會撤銷前市長林右昌當時同意的函文」，而日後中央的環評，無論是何結果，楊寶楨強調，「市長也會把關」。

▲基隆市政府政策推廣大使楊寶楨（右）接受媒體人黃光芹節目專訪。（圖／中午來開匯節目提供）
▲基隆市政府政策推廣大使楊寶楨（右）接受媒體人黃光芹節目專訪。（圖／中午來開匯節目提供）

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