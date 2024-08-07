陳怡叡和男友15秒親密影片曾外流 本人認了是女主角：好久以前了
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri），擁有甜美臉孔、32D好身材，受封「樂天第一美」、「地表最正啦啦隊女孩」，堪稱人體發電機的她，今（7）日傳出熱戀身家1400億鞋業富二代，不過被經紀人否認。陳怡叡感情世界備受關注，曾經不小心把和男友的親密影片上傳IG，成為粉絲茶餘飯後的八卦話題。
記者楊穎軒／綜合報導
2021年5月，有鄉民在PTT以「有沒有yuri誤發限時的八卦」為題發文，指前陣子在滑IG的時候，不小心看到一段限時動態，一名身材精壯的男子，整個人趴在陳怡叡身上，頭部放在女方胸前游移，躺在瑜伽墊上的陳怡叡開口問：「累累喔？」男生撒嬌回：「好累喔！」她便拍拍對方的背，貼心安撫。
手滑上傳雙人運動親密片 經紀人間接承認是陳怡叡
原PO強調這段則影片是陳怡叡自己所發布，還安慰自己「女神一定都是單身的」，貼文釣出不少老司機留言，「這幾年前的事情了，還是前男友」、「怎麼會天真到覺得啦啦隊女生還單身」、「累累很久了，剛當lamigirls時流出的吧」！
該則15秒短片，為陳怡叡多年前與交往對象拍攝的情侶健身影片，當時誤傳到IG限時動態後便刪除，《NOWnews今日新聞》求證陳怡叡經紀人，對方表示：「這已經是好久之前的影片了，不知道為什麼現在網路又重新拿出來討論，希望大家能夠關注Yuri在球場跟演藝圈的好表現，謝謝大家的關心！」