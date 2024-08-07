美澳聯合聲明關切中國海警行動 外交部誠摯感謝守護和平
美國及澳洲兩國外交及國防部長於美東時間6日在美國召開「美澳部長級諮商」（AUSMIN），會後聯合聲明重申維持台海和平穩定的重要性，並共同反對片面改變台海現狀，並首度就中國在台灣周邊頻繁採取破壞區域現狀、升高情勢的軍事與海警行動表達嚴正關切。對此，外交部今（7）日表示誠摯感謝與歡迎。
記者林詠青／台北報導
美國國務院及澳洲外貿部發布第34屆「美澳部長級諮商」聯合聲明，重申維持台海和平穩定的重要性、共同反對片面改變台海現狀、呼籲在不使用威脅、武力及脅迫下，透過對話和平解決兩岸議題，並強烈關切中國在台灣周邊進行的軍事及海警活動。
美澳雙方不但肯定台灣是關鍵夥伴，而且也是印太經濟及民主先鋒。美澳重申，將持續支持台灣有意義參與國際組織，並將致力強化與台灣的經濟、貿易與民間交流，以及雙方在太平洋發展合作的協調。
外交部指出，對於美澳兩國連續5年在年度AUSMIN聯合聲明中公開表達對台灣全方位的堅定支持，並首度就中國在台灣周邊頻繁採取破壞區域現狀、升高情勢的軍事與海警行動表達嚴正關切，外交部表示誠摯感謝與歡迎。
外交部強調，台灣做為印太地區負責任的成員，將持續與與理念相近國家共同捍衛自由、民主及法治的共同價值以及以規則為基礎的國際秩序，並守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。