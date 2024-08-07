放閃王齊麟遭酸 ! 陳詩媛被起底「6歲出道、曾是女團」有雙胞胎姊

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不過後來「TPE48」營運公司有債務問題傳出倒閉，陳詩媛決定退團，2018年10月她以女團「5TEAM」出道，成員有詩媛、苡瑄、阮糖、典薇及凱伊五人，由詩媛擔任隊長，目前該團已解散。
陳詩媛後來在2022年進入樂天培訓，正式成為樂天桃猿啦啦隊樂天女孩一員，在啦啦隊應援十分賣力，知名度高。她和王齊麟交往後，曾一起同框拍影片，被問到求婚是真的嗎，他問女友：「妳願意嗎？」她嬌羞不答。今她再被問王齊麟求婚一事，她說：「未來的事情我也不知道，有好消息會跟大家分享，當然還是會有點期待，但還是自然發展。」
陳詩媛雙胞胎姊也是啦啦隊女神 兩姊妹靠一顆痣區分
陳詩媛備受關注，其實姊姊陳詩雅目前則是P.LEAGUE+新竹攻城獅啦啦隊慕獅女孩、味全龍啦啦隊Dragon Beauties成員，兩姊妹都是啦啦隊女神，之前還合體拍片，姊妹倆外貌上一大差異就是，姊姊下巴附近有一顆痣，妹妹是沒有的。
王齊麟曾和陳詩媛同隊的Yuri傳過緋聞，不過今年4月他正式認愛女友陳詩媛，打破這烏龍緋聞，經紀人在媒體採訪時表示：「齊麟和十元已經認識一段時間了，後來因為吃飯遇到才有更多聯絡、更了解彼此，他們很認真看待這段發展中的關係，為彼此的事業加油。」兩人身高相差35公分，有最萌身高差。
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