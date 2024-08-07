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放閃王齊麟遭酸 ! 陳詩媛被起底「6歲出道、曾是女團」有雙胞胎姊

▲陳詩媛（左圖、右圖右）接機男友王齊麟放閃被酸，她背景被起底，6歲就出道、曾是女團TPE48成員，現在為樂天女孩。（圖／陳詩媛IG）
▲陳詩媛（左圖、右圖右）接機男友王齊麟放閃被酸，她背景被起底，6歲就出道、曾是女團TPE48成員，現在為樂天女孩。（圖／陳詩媛IG）

記者林奕如／綜合報導

陳詩媛（十元）今（7）日在桃園機場迎接男友王齊麟回台，兩人一路緊牽放閃，王齊麟還使出摸頭殺寵溺，她被酸高調王齊麟直接霸氣護愛，不少人好奇她的背景，除了大眾熟知樂天啦啦隊外，她其實是童星出道，6歲就開始演戲，也曾是AKB48姊妺團TPE48的成員，還有個雙胞胎姊姊陳詩雅。

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陳詩媛和雙胞胎姊姊陳詩雅在台劇《愛殺17》飾演雙女主角小時候而走紅，兩人一起參加「AKB48台灣徵選活動」一起獲選，之後正式成為女團「TPE48」的成員，陳詩媛身高153公分，活潑個性和甜美長相，擄獲不少粉絲。

▲陳詩媛交往王齊麟內幕曝 ! 背景被起底「6歲出道、曾是女團成員」。（圖／陳詩媛IG）
▲▼陳詩媛背景被起底，曾是女團「TPE48」的成員，目前是樂天女孩。（圖／陳詩媛IG）
▲陳詩媛交往王齊麟內幕曝 ! 背景被起底「6歲出道、曾是女團成員」。（圖／陳詩媛IG）
不過後來「TPE48」營運公司有債務問題傳出倒閉，陳詩媛決定退團，2018年10月她以女團「5TEAM」出道，成員有詩媛、苡瑄、阮糖、典薇及凱伊五人，由詩媛擔任隊長，目前該團已解散。

陳詩媛後來在2022年進入樂天培訓，正式成為樂天桃猿啦啦隊樂天女孩一員，在啦啦隊應援十分賣力，知名度高。她和王齊麟交往後，曾一起同框拍影片，被問到求婚是真的嗎，他問女友：「妳願意嗎？」她嬌羞不答。今她再被問王齊麟求婚一事，她說：「未來的事情我也不知道，有好消息會跟大家分享，當然還是會有點期待，但還是自然發展。」

▲陳詩媛交往王齊麟內幕曝 ! 背景被起底「6歲出道、曾是女團成員」。（圖／陳詩媛IG）
▲▼陳詩媛（上圖左、下圖左）有雙胞胎姊姊陳詩雅，兩人都是啦啦隊女神。（圖／陳詩媛IG）
▲陳詩媛（左）有雙胞胎姊姊陳詩雅，兩人都是啦啦隊女神。（圖／陳詩媛IG）
陳詩媛雙胞胎姊也是啦啦隊女神　兩姊妹靠一顆痣區分

陳詩媛備受關注，其實姊姊陳詩雅目前則是P.LEAGUE+新竹攻城獅啦啦隊慕獅女孩、味全龍啦啦隊Dragon Beauties成員，兩姊妹都是啦啦隊女神，之前還合體拍片，姊妹倆外貌上一大差異就是，姊姊下巴附近有一顆痣，妹妹是沒有的。

王齊麟曾和陳詩媛同隊的Yuri傳過緋聞，不過今年4月他正式認愛女友陳詩媛，打破這烏龍緋聞，經紀人在媒體採訪時表示：「齊麟和十元已經認識一段時間了，後來因為吃飯遇到才有更多聯絡、更了解彼此，他們很認真看待這段發展中的關係，為彼此的事業加油。」兩人身高相差35公分，有最萌身高差。

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