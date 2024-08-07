張立東也淪陷！爆曾出入陳怡叡家「很多按摩器具」 她鬆口證實了
樂天女孩陳怡叡（Yuri）曾被封為「地表最美啦啦隊」和「戀愛發電機」，近期私生活還頻頻被爆料，不僅曾與日前剛在奧運奪金的王齊麟搞過曖昧，過去還與藝人春風、毛弟（邱宇辰）傳出戀情，甚至曾經手滑上傳和舊愛的親密影片，儘管火速刪文，但仍被手速更快的網友截取後上傳網路。今（7）日更被爆出與身價1400億鞋業富二代Steven交往中，不過兩人矢口否認，讓她的感情生活再度掀起話題。而近日又有網友翻出藝人張立東的YouTube頻道，發現陳怡叡曾讓張立東出入她位於台北的住家，還曾和男方自爆家裡有不少「按摩器具」，讓陳怡叡的個人生活又成為討論焦點。
記者施以慧／綜合報導
曾與王齊麟曖昧無果 後與春風爆出戀情
近日陳怡叡與千億小開的感情備受矚目，不過她過去和王齊麟的曖昧情更是掀起討論，據悉，王齊麟不僅曾教過陳怡叡打羽球，還曾多次開保持捷貼心接送她，但兩人後來各奔東西、忙於事業，Yuri更因工作緣故到日本，而王齊麟則出發加拿大參加比賽，兩人也未再碰面。後來Yuri與春風爆出戀情，王齊麟也在今年4月認愛啦啦隊女孩十元（陳詩媛）。
曾讓張立東出入住家 陳怡叡證實僅為了打麻將
陳怡叡的個人生活可說是多采多姿了，甚至還有網友翻出2個月前張立東開箱陳怡叡家的影片，發現兩人曾出入過彼此家中，不過兩人強調只是單純打麻將，陳怡叡還爆料張立東來她家打牌輸了3家，讓他相當尷尬，而陳怡叡則是在一旁笑到不行。
陳怡叡家裡擺設凌亂 驚見不少按摩器具
隨後來到陳怡叡的臥室裡，張立東當場驚呆，「這很亂耶！這是什麼！真的不能被女神的外表騙。」讓女方相當尷尬，表示自己還來不及整理，隨後張立東也詢問家中是否有按摩器具，陳怡叡對此也坦言：「我蠻多的。」並拿出還沒拆封的按摩用品，表示大家都認為她很需要放鬆，所以很多都是公司贈送的，大多都是筋膜槍、按摩墊，或是熱敷電療的器具。