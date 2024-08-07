綠發函請韓國瑜召集朝野協商！商討開臨時會 國民黨團這樣說
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（7）日表示，黨團已經發函，請立法院長韓國瑜針對臨時會召集朝野協商。對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷回應，接到正式朝野協商通知後，會開黨團大會凝聚共識，並於朝野協商當天提出國民黨團主張，讓社會大眾知道。
記者林怡昕／台北報導
洪孟楷稍早在國民黨中常會後受訪表示，考試委員的提名名單在5月31日就已出爐，但在7月16日立法院正式會期結束前，民進黨團都沒有要求韓國瑜召開協商，一直到8月2日才發函請韓國瑜召集協商，這兩個多月期間，執政黨都不急考試委員的審查，在野黨如何協助與配合？
洪孟楷指出，不管是7月9日才確定的國家通訊傳播委員會（NCC）人事，或是現在民進黨團提出的考試委員人事審查，就是執政黨想透過臨時會「補破網」，但臨時會只能討論這些嗎？包括《學生輔導法》、《消防法》等都是民生重要議題。
洪孟楷也說，在野黨團不可能主動去幫執政黨、行政部門針對人事案召集臨時會，來幫忙背書，會等接到正式朝野協商通知後，會開黨團大會凝聚共識，並於朝野協商當天提出國民黨團主張，讓社會大眾知道。
洪孟楷也說，國民黨團在休會前，就針對可能在7、8月黨團的攻防做過沙盤推演，每個環節及時間安排都有掌握。日前的黨團大會也已提醒所有成員，8月中下旬務必排開行程，國民黨不會主動召開臨時會，但會隨時做好準備因應。