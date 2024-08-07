世上最癢病！全台30萬人苦於異位性皮膚炎　用標靶藥1週傷口少8成

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朱家瑜表示，異位性皮膚炎不是單純皮膚問題，而是遺傳、環境間複雜的交互作用，觸發週期性的免疫反應失調所致，病人常面臨「癢、抓、更癢」的惡性循環，而且有某些患者病情會延續到青少年與成人，10歲以上有高達37％屬於中度與重度患者，每年會面臨3、4次嚴重發作，1次就持續好幾個月。
針對異位性皮膚炎的治療，朱家瑜說，傳統治療對中重度患者效果有限，導致服藥意願與順從度低落，甚至因此放棄治療，或誤用偏方造成病情惡化，所幸醫學進步，目前已經找到致病的特定細胞激素並積極研發創新療法。
朱家瑜指出，現在國內除了上市多年的針劑生物製劑，政府已陸續核准3款口服小分子標靶藥，為異位性皮膚炎患者帶來更多治療選擇。
對於標靶藥，朱家瑜進一步說，獲得健保給付的條件是中重度病人須先使用2種以上傳統口服免疫調節劑各3個月以上，且經過持續照光治療3個月以上，仍無法改善症狀且持續處於嚴重狀態，經醫師評估後可申請健保給付。健保一年給付藥費逾25萬，減輕不少患者負擔。
過去研究顯示，異位性皮膚炎病人就醫後，平均需4~10才能接受進階的精準治療，如今只要配合醫囑穩定治療半年，便有機會申請健保給付標靶藥進行精準治療。對此異位性皮膚炎病友協會理事、台大醫院皮膚部主治醫師詹智傑說，精準治療不僅可改善搔癢症狀，還有機會使病灶近乎清零，顯著提升患者生活品質。
為鼓勵病友在炎夏季仍能享受運動樂趣並獲得疾病衛教知識，異位性皮膚炎病友協會日前分別在台北、台中各舉辦一場羽球活動，病友、家屬與醫師藉由羽球切磋球技。參加活動的病友何先生說，從5歲起便深受此症所苦，到就讀大學時，全身都是病灶，大面積的掉屑、破皮、流血、化膿反覆發生，後來使用健保給付標靶藥，當天晚上便不再搔抓，1週後皮膚退紅，傷口也減少8成，「感覺像在做夢」。