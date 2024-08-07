鄭中基宣布暫離歌壇「將到美國戒酒」！好友鄭伊健鬆口吐真實狀況
香港歌手鄭中基將於9月28日在高雄巨蛋開唱，不過他近來突然宣布高雄演唱會後將暫離歌壇，昨（6）日也發文坦承，因為自己罹患憂鬱症，經常用喝酒逃避現實，因此決定解決完自己的問題後，將在老婆的陪同下到美國參加戒酒療程。今日身為鄭中基好友的鄭伊健來台宣傳，被問起鄭中基的狀況，他也做出回應，表示先前鄭中基有邀約他當來賓，但時間喬不攏就拒絕了，近來2人沒有聯絡。
記者朱祖儀／台北報導
56歲男神鄭伊健能歌能演，台灣歌迷等了37年，終於等到他來台灣開唱的消息。他今日在台北舉辦記者會，笑說其實不是故意不來台灣唱歌，而是根本沒有人找，「我也一直在等，直到今年有老闆來找我」，才終於有機會在台灣開唱。他也說目前心情很迷茫，不知道要怎麼做才好，就一直在想，但很多人都跟他說不要有太大的壓力，把自己的歌放在舞台上唱給大家聽就好。
鄭伊健將首度來台開唱 曝最怕遇到生病
鄭伊健也說，現在開唱最大的壓力就是擔心會生病，因為3、4年前開始的疫情至今還沒結束，「當歌手最麻煩的就是生病，這是最大的影響」。而他也認為，避免與人接觸同樣很難預防，最重要的就是不要讓自己太累，多做運動、多休息才是最好的。平時老婆也會和他一起做運動，以前2人都會一起爬山和騎腳踏車，老婆和他的體力差不多，他們也常常出外曬太陽。
由於鄭中基近日宣布暫離歌壇，也讓人好奇身為好友的鄭伊健對此事有何看法？不過他今日僅回應，2人最近沒有聯絡，鄭中基之前有找他當過演唱會嘉賓，不過因為時間兜不攏，所以就拒絕了，最後他也說「不要講人家的事」，婉拒回應鄭中基暫離歌壇的事情。