曝林郁婷每次賽後都有這小動作超暖！媒體人喊話：全台灣一起力挺
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運，引發性別爭議，但她無懼外界流言持續奮戰，明天凌晨三點半即將上場打四強賽。資深媒體人黃暐瀚說，林郁婷，挺台灣！台灣人，挺郁婷！面對國際這麼多的質疑跟壓力，台灣人此刻不挺他？更待何時？支持林郁婷，全台挺起來！林郁婷，加油！
記者何哲欣／台北報導
黃暐瀚說，場上對手不管多兇、多猛、多強，李洋身邊還有王齊麟，小戴的手上還有球拍。不過拳擊選手不一樣，拳擊手一旦上了台，就只能靠自己，不管挨打、流血、身體多累多痛，都只能咬牙苦撐，靠意志力挺下去。
黃暐瀚說，不知道外界的紛紛擾擾，會不會影響林郁婷得出賽心情？（希望不會）不過很清楚的，國際拳總IBA如果要質疑林郁婷的「資格」，就請講清楚，到底是「睪固酮」數值有問題？還是「染色體」？
黃暐瀚提到，國際奧會IOC從1936年開始，就使用「目測」（檢查性器官）的方式，來確定選手男女性別。這個方式侵害人權，1999年之後，已經不再使用。國際奧會ＩＯＣ使用的方式是檢測「睪固酮」數值，而很清楚的，林郁婷的數值正常，所以他可以繼續出賽。
黃暐瀚過去幾年，林郁婷為台灣南征北討，到處出賽。每次只要獲勝拿牌，他都會拉扯上衣，手比左胸前的「中華奧會會徽」，為自己打氣，也以自己的國家為榮。他呼籲全國民眾，一起幫林郁婷加油。