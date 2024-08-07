莊智淵遇外送員暖問拍照嗎？他沒認出桌球教父 回這句超尷尬
桌球教父莊智淵本次巴黎奧運帶領徒弟林昀儒與高承睿參賽，可惜8強賽中遇到勁敵日本隊，最終以1:3成績吞敗，止步8強。這次比賽也是莊智淵在奧運的最後一舞，參加過6次奧運的他被網友戲稱是「6朝元老」，多場精彩表現振奮人心，也讓莊智淵圈粉無數；不過就有外送員分享，自己某次送餐送到莊智淵時竟沒認出對方，聽到莊智淵問他「要拍照嗎？」還糗回一句話，讓網友看了全笑翻。
記者藍詩孟／綜合報導
最後一次征戰奧運，莊智淵頂著43歲的年紀出賽，體力、反應速度上都備受考驗，但莊智淵不氣餒，遇到逆風賽局也是竭盡全力打下去，他的努力台灣人民有目共睹，莊智淵桌球教父的地位更是無法撼動。
桌球教父私下超親民 外送員爆送餐曾遇莊智淵
不過先前就有外送員分享自己「有眼無珠」的搞笑趣事，他說自己某次送餐剛好就送到莊智淵家，莊智淵本人開門取餐，看到外送員還親切的問他「要拍照嗎？」結果外送員當時沒認出莊智淵，還以為莊智淵說的拍照是指餐點，就直接回答他「面交不用拍照喔」，事後他認出對方是莊智淵後，才覺得超級尷尬。
這段糗事近日又被網友貼在Threads上討論，大家看了笑翻直呼「尷尬癌末期了」、「好想知道小雞當下的內心活動」、「我笑到不行，鬍子小雞怎麼那麼可愛哈哈哈哈哈」。至於莊智淵為何會被網友稱作是「鬍子小雞」，是因為有人將莊智淵的照片和日本卡通《鬍子小雞》合在一起，兩者都同樣有圍著嘴巴的一圈鬍子，相似度極高，才因此出現這個可愛稱號。