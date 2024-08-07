寵物美容萌體驗 少年隊少輔會帶領少年探索職涯新方向
「一次寵物美容做下來要2~3個小時，真是耗體力，還有可能被抓傷、咬傷，但是看到牠們梳妝打扮後的萌樣，心都融化了」。飼養寵物的人口越來越多，也助長了寵物產業發展，寵物相關科系也成了高中職及大學熱門科系。高市警局少年警察隊及少年輔導委員會近日舉辦「少年帝大寵毛孩-寵物美容體驗」團輔活動，帶領少年前往三民區帝大寵物美容學院，體驗當下熱門的寵物美容產業。
記者郭凱杰／高雄報導
「少年帝大寵毛孩-寵物美容體驗」團輔活動邀請帝大寵物美容學院負責人、同時亦是現任高雄市寵物商業同業公會理事長的蘇文盛老師分享多年寵物美容職涯經驗談表示，要成為一位好的寵物美容師並不容易，喜歡寵物只是最基本的，耐心、愛心、細心及抗壓性更是缺一不可，遇到寵物攻擊而受傷，也要適時地調整自我情緒，繼續完成工作，勉勵少年們可多從日常生活培養這些特質。
一連三天的活動除了寵物美容工具及手法基本介紹，也讓少年實際體驗幫小狗梳毛、洗澡、烘乾等，活動過程中驚呼聲此起彼落。活動後少年分享「本來以為幫小狗洗澡很簡單，沒想到困難的是要安撫牠們情緒，讓牠們好好地配合，穩定他們的狀況!」、「一次寵物美容做下來要2~3個小時，真是耗體力，還有可能被抓傷、咬傷，但是看到牠們梳妝打扮後的萌樣，心都融化了」。
高雄市少年隊與少輔會為鼓勵青少年於課後、假日多從事有益身心健康活動，積極連結高雄市各行政區在地資源開辦多元活動，引導少年從活動中建立正確人生觀及積極正向態度；增進人際及團隊合作能力。「高雄市政府少年輔導委員會」粉絲專頁中也不定期開放青少年相關活動訊息，歡迎民眾多加利用或電洽少輔會了解相關資訊。