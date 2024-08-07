才撞死工程師！台中叼菸惡男遭潑油點火亡 檢方殺人罪起訴狠女友
台中市西屯區4月9日上午8時許發生一起衝突事件，當時一對情侶因感情問題起口角，其中李姓男子（41歲）竟嗆聲要對方潑汽油燒他，沒想到謝姓女子（34歲）聞言後竟真的灑汽油點火，造成李男肚子、臉部、胸部等多處約68%燒燙傷，緊急送往台中榮總搶救5天後仍宣告不治，日前檢方偵結後依殺人罪起訴謝女。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，4月9日上午謝女與陳姓乾哥一同駕駛一部賓士車，到李男位於西屯區大聖街的住處談判，過程中陳男也從後車廂翻出槍枝幫忙助陣，沒想到卻剛好撞見李男帶著另名女子返家，雙方因此爆發激烈爭執。
期間醋勁大發的謝女情緒失控，遂拿出汽油潑灑到李男身上，雙方進入屋內後謝女隨即使用打火機引發火勢，警消趕抵時，發現李男全身68%燒燙傷，緊急送往台中榮總搶救仍因傷重於同月13日身亡，至於謝女及李母也分別受傷送醫救治。
事後警方調查發現，李男曾在3月12日駕駛租賃車闖紅燈撞死一名29歲工程師，且其在現場態度輕浮引發家屬不滿，沒想到才剛以30萬交保，4月9日又因糾紛受傷，最終導致死亡；檢方偵結後已依殺人罪嫌起訴謝女，至於李男撞死工程師涉犯過失致死部分則獲不起訴。
※【NOWnews 今日新聞
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