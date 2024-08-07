10月新番《膽大黨》、《亂馬 1/2》遭提前洩露！主題曲歌手也曝光
備受期待的日本動畫10月新番《膽大黨》、《亂馬 1/2》等人氣IP，近期爆出製作完成的動畫內容，慘遭不明人士提前外洩，相關內容影片也在社群平台上瘋傳，其中《膽大黨》更是一次被外流多達6集內容，消息曝光也引發全球動漫迷譁然。
記者潘毅／綜合報導
《膽大黨》動畫由Science SARU製作，將在今年10月份在電視上播映，並預計在8月31日在東京舉辦先行上映會，預計會公開1至3集內容，現場將請來主角群聲優若山詩音、花江夏樹、中井和哉等人共同參與，讓粉絲相當期待。
怎料距離先行上映會都還有將近一個月的時間，在社群網路上就已經流傳出《膽大黨》的完整動畫，而且還是一至六集的完整內容，也因為這次外洩，意外讓《膽大黨》OP、ED提前曝光，演唱者分別是雙人嘻哈組合Creepy Nuts及人氣樂團ZUTOMAYO。
除此之外，還有《亂馬 1/2》重製版的第1、2、4集，《劇場版 物怪》等動畫作品的內容也都遭到外洩，初步了解影片外洩源頭來自Telegram 群組，疑為駭客攻擊動畫工作室後將內容洩漏，目前上述動畫的官方尚未針對本次洩密事件做出回應。