阿北出事！京華城案柯文哲住處遭搜索　北市長任內3大案一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案：

北士科案：

台智光案：

民眾黨主席柯文哲因在台北市長任內被質疑有三大案，近來頻被點名可能是下一個檢調調查重點，包括將京華城土地容積率從392％提高為840％，被質疑圖利威京集團，以及遭質疑賤租北士科土地，疑似圖利黨內立委吳欣盈家族所經營的新光集團日前遭民眾告發涉貪，台北地檢署依涉犯貪污治條例分他字案偵辦，將柯文哲列為被告；加上先前的台智光案，柯文哲任內訂定3M月租2200元高費率遭到質疑。柯文哲任內3大案爭議近期接連爆出，讓《NOWnews》帶您一次看。京華城原本是工業用地，要轉化成商業區，因此捐了30%的公用土地給市府當公園使用，京華城認為容積率應為560％而非392%，因此向監察院陳情，後經監委糾正。後來又因京華城要改建，容積不足，所以依法申請獎勵項目，最後放寬了20%的容積上限。京華城改建開發案「容積率840％」成史上最高，柯文哲因此被指任內護航、圖利財團。日前檢調約談柯市府任內前副市長彭振聲，檢方認為彭振聲涉犯違反貪污治罪條例圖利罪，罪嫌重大，但尚無羈押之必要，因此訊後諭令限制出境、出海、住居；而彭振聲26日上午赴台北市議會說明京華城案，民進黨議員許淑華會後轉述指出，彭振聲承認自己受「柯文哲市長交辦」組成專案小組會議，至於柯文哲簽署關鍵公文的原因，彭振聲則強調都更條例「准用」跟「適用」不同，因此他不敢簽。北檢28日指揮廉政署，兵分多路搜索48處地點，約談6名被告到案，其中包括威京集團主席「威京小沈」沈慶京、北市議員應曉薇、應曉薇吳姓助理、應曉薇男友王尊侃、京華城董事長陳玉坤等，北檢複訊後，應曉薇疑似收受威京集團主席沈慶京4500萬的「公關費」，幫忙遊說關說、施壓市政府放寬容積率，應曉薇、助理吳順民、沈慶京3人均被裁定羈押禁見。檢廉今（30）日7時許前往台北市前市長、民眾黨主席柯文哲金山南路二段的住家及其相關處所搜索，後續會將柯文哲帶回廉政署偵訊。北士科園區T17、T18地上權，遭質疑圖利財團新光人壽，外界質疑3基地拆標、T17及T18免投資計畫、權利金底價下修是否為市府高層當時下令指示。此案更延伸出柯市府當年會議紀錄真實性遭疑，元大否認柯市府曾就「北士科」拜會，但柯市府竟有會議紀錄，遭疑有「造假」嫌疑。台北地檢署27日下午傳喚市府前產發局長林崇傑、前地政局長張治祥等3人作證。檢方目前以「他字案」偵辦，依《貪污治罪條例》，將柯文哲列為被告。起因為國民黨籍台北市議員陳重文疑收受「台灣智慧光網」近千萬元賄賂，遭法院裁定羈押禁見。前台北市長郝龍斌於台北市長任內和台智光簽訂25年提供北市府網路服務的母約，而柯市府又於2017年與台智光簽定子約「市警局監視器專案網路服務」，並於2020年通過廠商所提「3M費率每月新台幣2200元」，而此定價如何而來，卻查不到任何議價過程的記錄。發現價格過高後，台北市長蔣萬安已要求法務局啟動解約作業。