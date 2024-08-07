陳慕義嗆蕭雅全、北影後現身了！經紀人認沒新工作 首次接業配
金馬男配角陳慕義日前因為自己未以《老狐狸》入圍台北電影獎，質疑是他發表台獨言論影響評審心證，更批評該片導演蕭雅全上台領獎沒有感謝演員。陳慕義今（7）日出席新劇《你好，我是誰2》首映記者會，為北影風波後首度現身，由於該劇主題為失智症，他自嘲健忘，早上去醫院看診卻忘記拿單子，經紀人透露，陳慕義於金馬獎後還沒有新工作上門。
記者楊穎軒／綜合報導
陳慕義在《你好，我是誰2》飾演失智症患者的丈夫，照護另一半的他也出現症狀，陳慕義笑說自己演失智症患者，而這部戲過年前殺青，他現在已經忘光劇情和角色的細節，連劇中女兒是林萱瑜，自己栽種鳳梨都想不起來，他說現在出門買菜，如果不寫字條會常忘記要買什麼。
健忘太頻繁被虧快掛號 陳慕義金馬獎後沒工作
今天早上，陳慕義要去馬偕醫院看病，只記得下午有重要的大愛記者會，卻忘記拿看診單，只好又爬回4樓住家拿，陳慕義自爆頻頻健忘，訪問過程笑聲不斷，他被虧應該找現場的失智症權威醫生掛號，趕緊治療。
問及陳慕義的工作狀況，經紀人坦言，從去年金馬獎過後，目前確實還沒有接到新工作，不過有政府宣傳影片的邀約，至於近日臉書上的健康食品業配，是陳慕義人生首次接下業配工作。