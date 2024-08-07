羅生門！幼兒園長控亂爆性侵致她家破人亡　羅廷將反告公然誹謗

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該案經檢警及台中市教育局、台中市社會局家防中心調查，以罪嫌不足不起訴處分，但時隔近兩年，又被人在以幼兒園家長為主的網路社群翻出公審。
該幼兒園田姓園長今（7）日開記者會泣訴長期遭網暴。她表示女童有蒙古斑，腋下會紅腫很正常，且當時疫情期間，園內老師分批上課，「家長說孩子遭8人圍毆，完全對不上」。陳姓男助教是自己兒子，平時僅幫忙送物品到各班，鮮少有和孩童獨處機會，性侵及猥褻更是子虛烏有。
她聲淚俱下地說，事情發生至今，羅廷瑋未曾向她求證，僅聽吳姓家長片面之詞就開記者會，根本是假公益真傷害、為選舉炒聲量。事件發生後，幼兒園被網路公審、謾罵、霸凌，全體同仁身心飽受折磨，她的兒子深受打擊，離開教育界到國外留學，女兒更是兩度流產。檢方不起訴處分後，園方以妨害名譽、商譽，向羅廷瑋及吳姓家長提告求償2千萬。
她表示幼兒園成立23年來一直滿招，這兩年招生降到6、7成，她自認沒錯，不願將幼兒園更名，但近期受到台北「幼兒園狼師案」波及，竟再度被網路公審，真是「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。
羅廷瑋則以新聞稿回應，指許多兒童性侵害案件因證據不足無罪或輕判，突顯現行法律保護兒童有不足之處。民意代表本該為民喉舌，接受無助的家長陳情是職責所在，事件中女童媽媽的陳述、就醫相關資料、孩童的錄音檔及驗傷單並非空穴來風。
羅廷瑋強調，記者會依法從頭到尾未提及幼兒園資訊，事後他也在臉書呼籲網友理性，並提及自己尊重司法判決，但駭人的女孩錄音檔，他不能當作沒聽到，能做的僅有召開記者會，未來若有新事證，仍有機會重啟調查。至於園長指控他與家長「編造謊言、行徑囂張、目無法紀、公然毀謗、喪盡天良」等言論，已構成公然誹謗，將提起告訴。
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