衣索比亞航空連7年奪非洲最佳航司　盼未來直飛台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀
衣索比亞香港、澳門、台灣地區總監Mengistu Mesay Mengistu也透露，現在在首爾、香港等地都有直飛航班，未來希望也能直飛台灣。
衣索比亞航空為非洲發展最快速的航空公司，以首都阿迪斯阿貝巴機場 (ADD)為主要樞紐，飛航非洲 63 個主要城市以及全球超過 150 個航點。衣索比亞航空是非洲第一家營運波音B767、B777-200LR、以及 B787 夢幻客機和 B787-9 的航空公司，近期更率先引進非洲第一架空中巴士A350-1000 客機，總機隊數量共152架，平均機齡為7年；訂購的100架新機亦陸續交機，新穎的機隊加上現代化管理，讓衣索比亞航空成為非洲市場的領先航空業者。
為進一步優化旅客的機上體驗，衣索比亞航空客艙內加大的舷窗設計，能讓陽光穿透形成自然光線，也能降低噪音干擾，營造出靜謐的機上私人空間，機艙內濕潤的環境為旅客帶來更舒適的休憩品質。航機配置「九重天商務艙」採用 2-2-2 式並排設計、按鍵式輕鬆調整座椅幅度至平躺，讓腿部有更多的舒展空間；超大螢幕的娛樂系統，滿足空中視覺及聽覺的雙重享受，旅客在機上除了能享受衣索比亞特色傳統美食 - 「英吉拉」餅料理，也能來一杯享譽全球的衣索比亞咖啡。