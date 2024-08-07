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衣索比亞航空連7年奪非洲最佳航司　盼未來直飛台灣

▲衣索比亞航空連續7年被SKYTRAX評選為「非洲最佳航空公司」。（圖／衣索比亞航空提供）
▲衣索比亞航空連續7年被SKYTRAX評選為「非洲最佳航空公司」。（圖／衣索比亞航空提供）

記者許若茵／台北報導

衣索比亞航空連續7年被SKYTRAX評選為「非洲最佳航空公司」，並連續6年榮獲「非洲最佳商務艙」及「非洲最佳經濟艙」，同時也獲得「非洲最佳經濟艙機上餐飲」的獎項。知名航空服務調查機構 SKYTRAX 擁有「航空界奧斯卡獎」的美譽，透過網路問卷調查上百個國家及超過1300萬名旅客，列舉出全球航空公司在各項服務的排名，衣索比亞航空於本屆再次蟬聯非洲四項大獎。  

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衣索比亞航空集團首席執行官Mesfin Tasew分享，「衣索比亞航空的創新策略堅持以客戶為中心，並持續採用先進的技術提升旅客搭機體驗，是連續贏得世界獎項的關鍵核心。」SKYTRAX 執行官 Edward Plaisted 也公開表示，「恭喜衣索比亞航空連續7 年榮獲非洲最佳航空公司的殊榮，努力實現非凡成就，是對公司管理基層以及員工努力不懈的最佳成果。」 

衣索比亞香港、澳門、台灣地區總監Mengistu Mesay Mengistu也透露，現在在首爾、香港等地都有直飛航班，未來希望也能直飛台灣。

衣索比亞航空為非洲發展最快速的航空公司，以首都阿迪斯阿貝巴機場 (ADD)為主要樞紐，飛航非洲 63 個主要城市以及全球超過 150 個航點。衣索比亞航空是非洲第一家營運波音B767、B777-200LR、以及 B787 夢幻客機和 B787-9 的航空公司，近期更率先引進非洲第一架空中巴士A350-1000 客機，總機隊數量共152架，平均機齡為7年；訂購的100架新機亦陸續交機，新穎的機隊加上現代化管理，讓衣索比亞航空成為非洲市場的領先航空業者。 

為進一步優化旅客的機上體驗，衣索比亞航空客艙內加大的舷窗設計，能讓陽光穿透形成自然光線，也能降低噪音干擾，營造出靜謐的機上私人空間，機艙內濕潤的環境為旅客帶來更舒適的休憩品質。航機配置「九重天商務艙」採用 2-2-2 式並排設計、按鍵式輕鬆調整座椅幅度至平躺，讓腿部有更多的舒展空間；超大螢幕的娛樂系統，滿足空中視覺及聽覺的雙重享受，旅客在機上除了能享受衣索比亞特色傳統美食 - 「英吉拉」餅料理，也能來一杯享譽全球的衣索比亞咖啡。

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