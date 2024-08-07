名家論壇》賈程年／選前災難選後緊抱的憲法

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身為大黨鞭，柯建銘大概忘了自己的角色，是民意代表、不是政府代表。立法院是合議制，有一定的議事規則及政黨協商機制，法案一旦表決通過，即是法律。民進黨比不過人頭，就想要比拳頭，在立院用激烈手段抗爭，甚至搶奪文件，讓人看到民進黨的墮落。
民進黨若認為有違憲之虞，可以提出修法，但在修法通過前，應該依照現行議事規則辦理，這是立法院長久以來的運作規則。過去民進黨是立院多數時如此，怎麼現在在野黨過半，民進黨就不認帳？
面對國會改革法案，民進黨試圖導向藍白聯手，通過違憲的法律修正內容，所以必須提出釋憲，而這樣一個法案，將導致院際之間的紛爭以及人民權利受損，希望藉由憲法法庭的決議及意旨來駁回在野黨的修法。
看似完美的劇本，事實上正照著民進黨的方向走。先是在立法院提覆議沒過，接著由行政院及總統提出暫時處分，並申請釋憲，最後就是設法將在野黨提出的國會修法給卡掉。
此時的賴清德搖身一變成為「憲法守護者」，左一句捍衛憲法、右一句捍衛憲法，講得好像多重視一樣；殊不知，幾個月前，賴清德才在全國人民面前說「中華民國憲法是災難」，把憲法貶低到一文不值。現在遇到立院修法，才又把憲法推出來擋在前面。
賴清德跳到第一線，說在野黨這次違憲修法的內容並不是「改革」，可見他把自己跟釋憲結果綁在一起，也早就知道大法官會做出國會改革違憲的決議。而《中華民國憲法》只是壓制在野黨立委的一道工具罷了。
如果賴清德真的重視憲法，我們的國名就是中華民國，而非台灣。
如果賴清德真的重視憲法，依據增修條文第4條規定，中華民國領土，依其固有疆域，非經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出領土變更案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，不得變更之。
如果賴清德真的重視憲法，依據增修條文11條規定，自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定，亦即兩岸間必須依照《兩岸人民關係條例》執行。
可是，賴清德上任後的所作所為都跟憲法所規範的背道而馳，憲法對賴政府來說實際上已淪為雞肋，只剩下對付在野黨的功能而已。
一份最新的調查，對於大法官能否公正判決國會改革法案釋憲案，有37%表示不信任。應該是一錘定音，肩負捍衛憲法公正性與不被政黨干預的大法官們，如今也不再受到民眾信任。
選前災難、選後緊抱，只能說賴清德真的很懂玩法。《中華民國憲法》淪落至此，早已名存實亡，大家也不用期待憲法法庭最後的決果。
●作者：賈程年／資深媒體人
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