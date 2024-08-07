上有老下有小！三明治世代爸爸們最擔心什麼？8成怕退休金不夠　

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中信銀行針對25歲至55歲的男性客戶進行「2024男性理財趨勢調查」結果顯示，除累積財富（73%）為首要課題，退休規劃（51%）亦成為全體男性所在意的理財需求，而受人均壽命的延長、日益加劇的通貨膨脹影響，家有長輩及子女需照顧的46歲至50歲「三明治世代」，最擔憂「退休金準備是否充足」（87%），其次為25歲至35歲年輕男性，顯示買房、買車等目標的資金需求外，年輕男性對於未來的不確定性漸增。
調查結果也指出，男性仍以股票（65%）、ETF（52%）、新台幣存款（45%）為主要投資工具，身處資訊爆炸的時代，超過40%的受訪者認為無暇自行梳理接收到的新知，而且以30歲以下比例最高。
此外，通貨膨脹導致日常開銷增加，可投資金額縮水，連帶減少受訪者選擇許多需要較多資金的投資標的，呼應「可投資的金額較小，所以選擇也少」（39%）成投資上的難題與阻礙，又以35歲以下年輕男性相對稍高。
中信銀行也提醒，若要及早配置人生各階段所需資金，可善用理財工具，還有「全方位家庭理財健診」、「子女教育金試算功能」或「退休金試算」進行檢視，搭配國際認證高級理財規劃顧問等協助，提早布局退休生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。