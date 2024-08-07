台灣奪「亞洲最佳休閒旅遊目的地」 觀光署推優惠吸國際旅客來訪
美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》第12屆休閒生活風格獎（Leisure Lifestyle Awards）公布，台灣再度獲得「亞洲最佳休閒旅遊目的地」。觀光署表示，這是對台灣旅遊業的肯定，也是對台灣人民熱情好客的高度讚揚。
記者魏妤庭／台北報導
美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》的休閒生活風格獎由讀者投票選出，目的是表彰世界上最佳的休閒、生活方式、旅遊目的地、商品、服務、旅館、航空公司、機場及郵輪等，調查期間為2023年7/15到2024年3/8。
觀光署表示，台灣作為亞洲最佳旅遊休閒目的地，擁有豐富的自然風光、獨特的文化資產和世界級的美食，旅遊景點如台北101、故宮博物院、阿里山等，以及眾多米其林餐廳，邀請世界各地的遊客來台體驗親山、親海、樂環島的樂趣。
觀光署表示，此次獲選不僅是對台灣旅遊業的肯定，也是對台灣人民熱情好客的高度讚揚。並藉此機會向國際旅客推廣遊台灣金福氣、團客來台獎勵措施、過境半日遊。同時推出多項優惠措施，包括結合高鐵、捷運及台灣好行景點接駁公車的Taiwan Pass、台灣觀巴2人同行1人免費等，持續推廣自行車旅遊，並將繼續努力，迎接更多的國際遊客來台灣。