蘋果台灣官網悄悄開賣兩款新耳機！今天下單父親節隔天到貨
父親節前夕蘋果悄悄開賣新品，早在今年5月就亮相的Beats Solo 4 無線頭戴式耳機，以及 Solo Buds 入耳式無線耳機，趕在父親節前夕，台灣蘋果官網終於開賣，現在下單雖然趕不上父親節當天送給老爸，但隔個幾天就能送貨到家也是個不錯的選擇。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果旗下的Beats耳機，在父親節前夕在台灣官網推出兩款新品，分別是Beats Solo 4 無線頭戴式耳機以及及 Solo Buds 入耳式無線耳機。Solo 4 無線頭戴式耳，是一款專為音樂愛好者打造的日常頭戴式耳機，具備動態頭部追蹤功能的空間音訊，透過 USB-C 或 3.5 公釐音源線播放保真壓縮音訊，電池續航力最長可達 50 小時，可在iOS 和 Android 裝置相容，售價7490元，想搶在父親節買到，可以直接到直營門市購買，網路上下單最快配送時間則會到父親節的隔天8月9日才到貨。
另一款新品為 Solo Buds 入耳式無線耳機，售價2790元，價格相對較好入手，配備 Beats 有史以來最小的攜帶盒，小巧卻帶來強大聆聽體驗。完全定製聲學架構，符合人體工學角度的出音嘴，提供自然的佩戴體驗，擁有持久的耳機電池續航力，播放時間最長可達 18 小時，同樣支援雙系統，且可一鍵配對。但該品項是無法支援到直營店取貨，所以如果現在下單，最快要到8月9日才會到貨。