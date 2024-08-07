李亦伸專欄／巴黎奧運籃球觀察！加拿大NBA精英　為何會輸法國？

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法國雖然也有四名現役NBA球員，但法國兩張王牌Vuctor Wembanyama打27分鐘，10投2中得7分，Rudy Gobert打不到4分鐘就傷停退場，
從奧運前熱身賽到分組預賽，加拿大儘管還不到勢如破竹，但氣勢凌人，天賦滿滿，被視為美國男籃兩個主要對手之一，另一支是2023年籃球世界盃冠軍德國。
法國在奧運前熱身賽連續輸給美國、澳洲、塞爾維亞、加拿大，預賽表現也不到位，加拿大vs.法國這場八強賽，怎麼看加拿大都有七成以上勝算。
但球是圓的。
2024瓊斯盃日本U22國家隊教練網野友雄在台北說了一句這樣的話，「日本籃球過去幾年有飛躍式進步和突破，除了完善體制、中遠近程目標明確，保持耐心執行力夠強，更重要的是秉持現代籃球三個關鍵，把速度、防守、三分球發揮到極致，彌補身高、體型差距」。
速度、防守、三分球，同樣是法國擊敗加拿大最致命武器。
加拿大很像NBA美國男籃，全隊主要輪換都在NBA打球，也幾乎是美國大學籃球養成，對國際籃球尺度、打法、空間都很難適應。因此加拿大除了必須打出美國隊那種強勢防守、控制失分，更重要的是帶動反擊、展現速度，這裡頭精準三分球和外線，則是彌補進攻和團隊運轉最重要的得分方式。
加拿大打法國，上半場29：45落後16分，已經種下敗因，勢均力敵的對手，加拿大不能打出這麼低迷的進攻、節奏，第一節加拿大只得10分，上半場只攻下29分，加拿大進攻無法幫助防守，防守又不能帶動進攻、反擊和速度，提升三分手氣和命中率，整場比賽節奏都掌控在法國緊密防守和窒息壓迫手中。
團隊進攻打不出來，加拿大只剩兩個人在得分，Shai Gilgeous-Alexander砍27分，RJ Barrett砍16分，其他手氣和進攻全死。
Dillon Brooks9投1中得2分，其中三分球3投0中，Jamal Murray 13投3中得7分，三分球4投1中，Luguentz Dort三分球4投1中，Shai Gilgeous-Alexander三分球同樣4投1中，加拿大三分球 21投5中，三分命中率2成4，根本無法形成威脅打出進攻火網。
NBA美國男籃如果三分球投這麼少、命中率這麼慘，又幾乎沒有籃下、籃板球和禁區優勢，老美同樣要栽在法國手中。
面對法國鋒線強大壓迫防守和禁區高度優勢，加拿大打不出速度優勢，沒有三分手氣和進攻節奏，只剩下兩名球星單打，打不出防守反擊，只能挨打。
加拿大防守還勉勉強強，但進攻完全卡死，戰術執行卡住，球的傳導停滯，進攻只剩下零星單打，法國靠著強勢鋒線、對位和三分球策應，打出更完美團隊攻防。
法國就是靠防守、團隊和鋒線對位贏球，贏球基礎就是防守、速度、關鍵合理三分。
四強德法大戰，狀況和近況更好的德國一定能打進金牌戰?
真的很難說。
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