大聯盟週報Week18／大谷史上第3快「30轟30盜」　白襪21連敗好慘

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大谷翔平寫下紀錄的頻率，已經高到一個不思議的地步了。7月31日洛杉磯道奇對聖地牙哥之戰3打數無安打，本季首度連3場未敲安，連15打席沒有安打也是今年最長的一次，但8月首戰就敲出球季第33轟，8月3日更是單場完成3次盜壘成功，成為史上第一位完成「30轟30盜」的日本選手。
周日作客對奧克蘭運動家，道奇在交易大限前從老虎隊網羅來的先發投手富雷爾提（Jack Flaherty）投出6局無失分、7次三振的好投，大谷在5打數敲2支安打，選到一次四壞球，一口氣完成3盜，其中在9局盜上二壘就帶動球隊打出一個6分大局，終場就以10比0獲勝。
大谷補滿30盜，以108場成為道奇隊史最快達成單季「30轟30盜」的選手。在國聯／美聯史上則是排名第3快，以下是前5快的紀錄：
1. 戴維斯（Eric Davis）， 1987年辛辛那提紅人，90場
2. 「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）， 1998年西雅圖水手，107場
3. 大谷翔平，2024年洛杉磯道奇， 108場
4. 邦茲（Bobby Bonds），1973年舊金山巨人，108場
5. 坎塞柯（Jose Canseco），1988年奧克蘭運動家，110場
道奇隊史上，大谷是第3位完成「30轟30盜」的選手，坎普（Matt Kemp）在2011年，以及孟德西（Raul Mondesi）在1997、99年都曾達成這項指標。
「顯然地，他今年不必投球，」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，「他真的與麥克丹尼爾（Brandon McDaniel，球員表現部門副總裁）以他的伙伴們經常交流，並讓自己一直處於一個可以好好運用雙腿的狀態。大家都知道他很會打全壘打，而他對於能夠全力奔跑仍感到非常興奮。」
道奇剛好完成球季3分之2的賽程，按比例來換算打完162場例行賽的數據，大谷全壘打會有49-50支，盜壘成功則是45次。因此，成為繼1988年坎塞柯、1996年邦茲、1998年A-Rod、2006年索瑞安諾（Alfonso Soriano）和2023年阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）之後，大聯盟史上第6位完成單季「40轟40盜」的機會是很大的。
羅伯茲進一步說明，「他和麥卡洛（Clayton McCullough，一壘教練）關係非常好，在盜壘意圖、投手觀察等方面，他們之間有相當大的信賴感。賈吉（Aaron Judge）無疑地有著一個偉大的球季，但看看翔平…你必須將他的腳程計算進去，絕對是進攻面最可怕的球員之一。」
21連敗、全季18個系列賽被橫掃 白襪恐寫下百年來最低勝率
芝加哥白襪隊在美國時間周日（8月4日）的比賽中，以7比13輸給明尼蘇達雙城隊，連敗場數來到20，並且是連續6個系列賽、本季第18次在系列賽中遭橫掃。
白襪隊的狀態只能以「爛到離譜」來形容，21連敗已經是大聯盟史上第二長的連敗紀錄，僅次於1961年費城費城人的23場，以及追平1988年巴爾的摩金鶯的21場。
「有兩種方法可以解決這個問題，」白襪總教練格里福爾（Pedro Grifol）說， 「要嘛生悶氣，低下頭來退出競爭，要嘛生一會兒氣，然後甩開它，以職業選手的身分出來面對，並盡己所能。一旦你無能為力，比賽就結束了。」
周日白襪在前2局打完就以0比8落後，但7局上打完追成5比8，只是7局下和8局下又丟5分，終究無力回天，格里福爾只能說：「我對他們在2局打完就落後8分，仍努力想辦法贏球而感到振奮，我們必須這麼做，低著頭前往奧克蘭沒有任何好處。」
白襪到底有多慘？ 周日比賽輸球後，本季在雙城主場的戰績是0勝7敗，隊史第二次在球季中於明尼蘇達州嚐到全敗，前一次在1981年。目前戰績27勝87敗，成為除了1916年費城運動家（25勝88敗1和）之外，史上第2支在球隊前114場中輸掉至少87場比賽的球隊。勝比敗少60場，則是繼續拉高隊史紀錄。
白襪目前勝率僅0.237，如果球季結束仍維持這個數據，將寫下現代棒球（1901年以後）的單季最二低勝率紀錄，僅優於1916年費城運動家的0.235，寫下超過百年的最低勝率是有可能的。以現在的勝率換算到例行賽結束，白襪只會拿到38勝，也就是說，要低於紐約大都會在1961年所創下的162場賽制單季最少勝（40勝）紀錄，是蠻有可能的。
「就像我之前所說過的，這真的很困難，」白襪中看板球星小羅伯特（Luis Robert Jr.）無奈地說， 「但我們也無能為力，只能每天繼續來到這裡，一直做之前一直在做的那樣，努力贏得比賽。」
名人堂球星吉特掛保證 齊森姆轉戰洋基3戰就寫下歷史
交易大限是大聯盟每年最受注目的「關卡」，在這個階段轉換環境的球員，不管是合約即將到期、很快就會成為自由球員，還是在這一季打出好成績、被換到強隊拚季後賽的，總是會急於求表現，但很少看到像小齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）這般「迫不急待」的。
26歲內、外野兼修的齊森姆，本季在邁阿密馬林魚出賽101場，敲出13支全壘打，完成22次盜壘成功，打擊率／上壘率／長打率為0.249/0.323/0.407。由於馬林魚早就宣布要重建，齊森姆成為球員市場上最炙手可熱的人物之一，畢竟以他「多拍子選手」的特性，一般認為轉到更好的球隊後，數據上會更上層樓。
齊森姆被交易到紐約洋基後，至今出賽7場，打擊率剛好3成，OPS（上壘率+長打率）達到1.064，數據算是相當亮眼，但重點是前3場出賽。
做為洋基球員的首戰，齊森姆在7月28日作客對紅襪，5打數敲1安打，接著就是在客場面對國聯霸主費城人，29日、30日兩戰各敲2支全壘打，其中30日更是包辦5打點，成為洋基以7比6贏球的頭號功臣。
才轉隊就寫下紀錄，齊森姆成為洋基隊史第一位加入新球隊就在前3場敲4轟的選手，大聯盟史上首位進入新球隊就在前3戰有4轟的是2016年科羅拉多洛磯的新人史托瑞（Trevor Story）。
在網羅齊森姆之前，洋基隊曾經向一個可靠的來源尋求意見，那就是前馬林魚隊執行長、前洋基隊長吉特（Derek Jeter）。吉特在2022年才結束與馬林魚的關係，對於齊森姆自然是相當了解，給洋基的意見很簡單，就是「拿到他」（Get him）。
前進費城人球場，畢竟是過去同屬於國聯東區的主場之一，齊森姆自然不陌生，但做為新環境一員在熟悉的場地連兩戰都有雙響砲，還是覺得不可思議。齊森姆說：「這就是活著的目的，我享受光芒四射的感覺，喜歡滿滿的觀眾， 喜歡這一切，這太令人興奮了，很享受。」
能以一個最具傳統與輝煌過往球隊的一員創下難能可貴的紀錄，齊森姆亢奮極了，「成為紐約洋基隊歷史的一部分，這太噁心了，這是棒球界任何人都會覺得最噁心的事之一。」
雖然齊森姆在下一個系列賽對多倫多藍鳥的火力稍歇，3戰只敲2支安打， 但自從他加盟後，洋基在7戰中拿下6勝，與金鶯並列美聯東區首位，也以67勝與金鶯、克里夫蘭守護者並列大聯盟最多勝。