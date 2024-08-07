汪建民肺腺癌4期暴瘦12公斤！腦內2瘤異常放電恐癲癇　哽咽曝病況

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汪建民在節目《單身行不行》中透露，自己本身愛運動，很常打籃球、棒球，而且也不抽煙、不喝酒，但卻在去年11月時出現背痛的問題，本來想說可能就只是普通的症狀，「男生就很鐵齒，我就跟自己說一定是哪裡肌肉酸痛，或是運動傷害、舊疾復發之類的。」
沒想到，汪建民使用了好幾次痠痛貼布跟運動用的舒緩噴霧後，背痛始終沒有改善，他表示：「直到我兩手開始神經痛，才覺得這不太對，應該不是一般的運動傷害。」汪建民也趕緊到醫院接受檢查，結果檢查出來發現癌細胞已經擴散到頸椎跟腦了。醫生也告知他：「建民哥，很嚴重！」並一邊安慰他一邊說：「接下來要怎麼治療，我們就來安排。」
接受化療、電療飽受煎熬 無法接受生病後的模樣
汪建民便接受了9次的化療、60多次電療，整個人暴瘦了12公斤，身心靈都相當煎熬，他表示不想讓眾人知道自己生這麼嚴重的病，更坦言：「不想被誤會打悲情牌，後來我就任何通告都不接。」汪建民也透露自己一直到6、7月，才比較有勇氣去站在鏡子前面，因為他無法接受自己生病後的樣子，他表示：「因為那整個一看就知道『你怎麼了』，已經瘦到剩下眼窩。」
汪建民也自爆自己一度想不開，因為一發現罹癌時，病情就已經很嚴重，「我坦白說最糟糕的那段時間，就是剛開始接受治療的那段時間，我就想要怎麼樣才能夠結束這一切。」還好經過化療以後，病情有所改善，也有好好吃藥控制，在身邊的親友勸說後，汪建民才願意上節目，分享自己的抗癌過程。
罹癌後最討厭聽到這句話 自爆腦內2瘤恐造成癲癇
此外，汪建民也提到，自己在罹癌之後，最討厭聽到別人問他「建民哥你有沒有好一點？」因為他每天都在化療、電療跟吃藥，一直在受折磨，他無奈表示：「怎麼可能好一點呢！我寧可你對我說『建民哥加油』、『建民哥辛苦了』。」
汪建民也在節目中公開自己化療之後掉髮的照片，並透露目前已經長回來，只剩一些還沒長出來，不過他在經過電療之後全身過敏起紅疹，連醫生也沒看過這種情況，讓他感到相當困擾。而原本將近9公分的腫瘤，在接受化療之後已經剩不到3公分，效果好到讓醫生都驚訝，只是癌細胞已經擴散到腦，「腦內的那兩顆腫瘤，會異常地放電，我會不自覺走路會偏，因為壓到了神經。」所以汪建民除了吃類固醇之外，還要吃抗癲癇的藥，「沒吃的話，隨時會有癲癇的危險。」