腳麻走不動！最新血管內震波治療挽救截肢 這些人要特別注意病變
一名年約70歲女性有高血壓、糖尿病等病史，半年前開始感覺雙腳痠麻、走路吃力，最近到醫院檢查，發現是周邊血管阻塞導致跛行，雖服藥，但改善不多，於是接受「外周血管內衝擊波鈣化病灶處理」，醫療團隊將血管內鈣化組織裂解後，再以切割氣球擴張管腔，並用塗藥氣球預防血管狹窄，術後隔天已可下床，也免於截肢命運。
家庭消費中心／綜合報導
台北慈濟醫院心臟血管科主任黃玄禮說，周邊血管病變是動脈粥狀硬化造成血管狹窄堵塞，進而導致肢體血流不足的疾病，其可分為無症狀、間歇性跛行、持續疼痛及皮膚潰瘍壞死4期，第2期開始可能會有痠麻不適，且日常步行會因肢體缺血而感到疼痛，常需要多次休息才能持續行走，若病情進展至危急性肢體缺血，則可能發生傷口感染，癒合不良、肢體壞疽等嚴重併發症。
黃玄禮指出，年齡，高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、肥胖，洗腎等，都是周邊血管病變的危險因子，而根據統計，糖尿病、心血管疾病患者中，約有3至4成同時有周邊血管病變。
對於周邊血管病變的治療，黃玄禮說，過去糖尿病患者若出現下肢血管病變，當無法進行繞道手術，多採取高位截肢，手術風險大，近年雖可採介入治療，但仍有風險，而血管內震波導管以往僅用於冠狀動脈血管鈣化介入治療，考量此個案狀況及其他介入治療的風險，因此首次將其應用於周邊血管治療。
針對此病例，黃玄禮說， 團隊在術前透過超音波、電腦斷層檢查確認鈣化範圍，並評估管徑大小後，再利用合適大小的血管內震波導管，打開鈣化的血管管壁，隨後用巧克力球囊將血管均勻撐開，最後用紫杉醇塗藥氣球以減少未來血管再狹窄的機會，治療時間不僅大幅縮短，也帶給病人更多治療選擇。
台北慈濟醫院指出，黃玄禮帶領醫療團隊以「來者不鋸」為準則，收案逾1500名患者，已完成治療2000隻腳的里程碑，成功率達96％，免於高位截肢的比例達92％，比肩國際一流醫學中心，未來將持續追求更高醫療品質。