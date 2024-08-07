父親節禮物買什麼？爸爸見茶具「最失望」 期待國旅也上榜
明（8）日就是父親節了，禮物該如何送到心坎裡呢？根據人力銀行調查，職場爸爸最期待收到現金、禮券外，也喜歡國內旅遊，最不想收到的則是茶具、微整形以及領帶。
記者許若茵／台北報導
根據yes123求職網調查顯示， 對於即將到來的父親節，職場爸爸們依舊滿懷期盼，職場爸爸今年「最期待」收到的禮物，在可複選狀況下，前五名分別為：「現金」(55.2%)、「百貨禮券」(44.8%)、「國內旅遊」(43.7%)，以及「智慧型手機」(32.2%)、「出國旅遊」(30.9%)。
「最期待」收到的父親節禮物，在六到十名部分依序是：「按摩椅」(26%)、「手錶」(25.1%)、「平板電腦」(24%)，以及「拍全家福照」(22.9%)、「運動器材」(21.8%)。
相反的，今年「最不期待」收到的父親節禮物，在可複選狀況下，前五名分別是：「泡茶器具」(34.9%)、「微整型服務」(33.8%)、「領帶」(32.4%)，以及「皮帶」(31%)、「西裝」(30%)。
至於「最不期待」的禮物，在六到十名部分依序為：「襯衫」(26.6%)、「保健食品」(25.3%)、「鋼筆」(24.1%)，以及「皮夾」(22.8%)、「卡片」(21.5%)。